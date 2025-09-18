Toyota και Hyundai ανακαλούν πάνω από 1,1 εκατ. οχήματα στις ΗΠΑ λόγω βλαβών 

Σε ανάκληση άνω των 1,1 εκατ. οχημάτων τους προχωρούν στις ΗΠΑ Toyota και Hyundai λόγω τεχνικών βλαβών, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η αμερικανική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA).

Η Hyundai Motor ανακαλεί 568.580 οχήματα Palisade λόγω ενός προβλήματος με τις αγκράφες των ζωνών ασφαλείας, οι οποίες ενδέχεται να μην ασφαλίζουν σωστά τους επιβάτες σε περίπτωση σύγκρουσης.

Συνιστάται στους πελάτες να εισάγουν τη ζώνη με σταθερή κίνηση στην αγκράφα, τραβώντας τη ζώνη για να βεβαιωθούν ότι είναι πλήρως ασφαλισμένη, μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανάκληση.

Το πρόβλημα προκλήθηκε από εξαρτήματα των συγκροτημάτων των αγκραφών των ζωνών ασφαλείας, τα οποία ενδέχεται να έχουν κατασκευαστεί με διαστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, ανέφερε η NHTSA.

Από την πλευρά της, η Toyota ανακαλεί 591.377 οχήματα διαφόρων μοντέλων, όπως τα Venza, Highlander, Lexus, Tacoma και GR Corolla, λόγω ενός προβλήματος με την οθόνη του πίνακα οργάνων, η οποία δεν εμφανίζει κρίσιμες πληροφορίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης ή τραυματισμού.

Ο πίνακας οργάνων ενδέχεται να μην εμφανίζει την ταχύτητα του οχήματος, το σύστημα φρένων και τις προειδοποιητικές λυχνίες πίεσης ελαστικών λόγω σφάλματος στο λογισμικό του πίνακα οργάνων κατά την εκκίνηση του οχήματος, σημείωσε η NHTSA.