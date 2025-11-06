ΤΙΤΑΝ: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της γαλλικής Vracs De L’Estuaire

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας τσιμεντοειδών «Vracs De L’Estuaire» στη Γαλλία, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στη Δυτική Ευρώπη βρίσκεται η «Τιτάν».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ελληνικής εταιρείας, η «Vracs de l’Estuaire», διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου εργοστασίου άλεσης στο λιμάνι της Χάβρης, στη βόρεια Γαλλία.

Οι εγκαταστάσεις, χάρη στην ιδανική τους τοποθεσία, εξυπηρετούν αποτελεσματικά μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης.

Η στρατηγική αυτή επένδυση ενισχύει την παρουσία του Τιτάνα στη Γαλλία, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τις υφιστάμενες δραστηριότητές του στην αγορά της Μασσαλίας, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του ομίλου σε θέματα καινοτομίας και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, προσφέροντας μια επιπλέον πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση των πελατών του με τσιμέντα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά, βασισμένα σε ποζολάνη.

Η υπογραφή της συναλλαγής υπόκειται στην ενημέρωση των εργαζομένων. Η ολοκλήρωσή της παραμένει υπό την αίρεση των συνήθων νομικών διαδικασιών και αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Περισσότερες λεπτομέρειες ίσως δοθούν κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα 9μηνου.