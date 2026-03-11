Την ανώτατη διάκριση LEED Platinum έλαβε το ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ

Πιστοποίηση LEED Platinum έλαβε το πρόσφατα ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ. Πρόκειται για την υψηλότερη διάκριση του διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος LEED (Leadership in Energy and Environment Design) του U.S. Green Building Council. Το Διοικητικό Μέγαρο είναι το μεγαλύτερο κτίριο γραφείων στην Ελλάδα που κατακτά πιστοποίηση LEED στο ανώτατο επίπεδο, κι ένα από τα ελάχιστα κτίρια διεθνώς. Το LEED αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς σύστημα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων, με έργα πιστοποιημένα σε περισσότερες από 180 χώρες παγκοσμίως.

Η πιστοποίηση LEED Platinum επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αναγνωρίζει τις εξαιρετικές επιδόσεις του κτιρίου σε καίριους άξονες βιωσιμότητας αλλά και επιμέρους δράσεις, όπως η μείωση ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO₂, η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και η υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων, η ενσωμάτωση συστήματος φωτοβολταϊκών υπό μορφή σκιάστρων στον χώρο στάθμευσης με ικανότητα κάλυψης άνω του 22% της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης, και η βελτίωση ποιότητας εσωτερικού αέρα και θερμικής άνεσης.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ανακαίνισης, που κάλυψε περισσότερα από 45.000 τ.μ., έφερε εις πέρας η θυγατρική του Ομίλου, OTE Estate. Σήμερα στο «πράσινο» Διοικητικό Μέγαρο στεγάζονται περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι.

Η αναβάθμιση του Διοικητικού Μεγάρου εντάσσεται στη συνολικότερη δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και ουσιαστική συμβολή στους στόχους κλιματικής ουδετερότητας του Ομίλου TELEKOM. Ο Όμιλος TELEKOM έγινε πρόσφατα ο πρώτος πολυεθνικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος με κλιματική ουδετερότητα σε όλες τις δραστηριότητές του.