Τι κερδίζουν Helleniq Energy και Βόρεια Μακεδονία από την επαναλειτουργία του αγωγού

Τον Ιανουάριο του 2013 το διυλιστήριο της Helleniq Energy στη Bόρεια Μακεδονία με την επωνυμία ΟΚΤΑ έβαλε λουκέτο, καθώς η εταιρεία έκρινε ότι ήταν ασύμφορη η λειτουργία του. Ήταν το μοναδικό διυλιστήριο της χώρας και από τότε η Βόρεια Μακεδονία είναι άμεσα εξαρτημένη από τις εισαγωγές καυσίμων – κυρίως από Ρωσία – και είναι κοινό μυστικό ότι το λαθρεμπόριο βρίσκεται σε έξαρση.

Όταν λειτουργούσε το διυλιστήριο, τροφοδοτούνταν με αργό πετρέλαιο μέσω αγωγού 213 χιλιομέτρων που ξεκινούσε από τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της Helleniq Energy στη Θεσσαλονίκη. Από τότε που διεκόπη η παραγωγή στο διυλιστήριο – βρίσκεται σε διαδικασία shut down– σταμάτησε και η χρήση του αγωγού.

Σήμερα, σχεδόν 13 χρόνια μετά, ο αγωγός είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει. Αντί για τη μεταφορά αργού πετρελαίου θα μεταφέρονται έτοιμα προϊόντα διύλισης. Όπως έγινε γνωστό από τον CEO της Helleniq Energy, κ. Ανδρέα Σιάμισιη, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε τους όρους πληρωμής για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων μέσω του αγωγού VARDAX (80% η ελληνική εταιρεία και 20% η κρατική εταιρεία της γείτονας χώρας NAVTOVOD), επιλύοντας όλες τις εκκρεμότητες και επιτρέποντας την επανεκκίνηση της λειτουργίας του. Ενόψει της επαναλειτουργίας του αγωγού, είχαν γίνει και οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης.

Η Ηelleniq Energy επιθυμεί να αξιοποιήσει την επένδυσή της και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στη γείτονα χώρα στην αγορά των καυσίμων, ενώ η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας επιδιώκει με τη συμφωνία αυτή την αύξηση των φορολογικών εσόδων που θα προέλθουν από τον περιορισμό του λαθρεμπορίου αλλά και την απεξάρτηση της από τα ρωσικά καύσιμα.

Το κύριο προϊόν που θα διοχετεύεται από τον αγωγό στις δεξαμενές της ΟΚΤΑ, χωρητικότητας 350.000 μετρικών τόνων που βρίσκονται 25 χλμ. από την πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας θα είναι το diesel κίνησης, το οποίο είναι το καύσιμο με τη μεγαλύτερη ζήτηση στη γείτονα χώρα. Ο ελληνικός όμιλος αναμένεται να επωφεληθεί από την επανέναρξη λειτουργίας του αγωγού πετρελαίου και θα εξετάσει ευκαιρίες επέκτασης των εξαγωγών του και σε άλλες βαλκανικές χώρες, όπως η Σερβία.

Η Helleniq Energy μέσω βυτίων εξάγει σήμερα καύσιμα στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ δραστηριοποιείται με τη θυγατρική ΟΚΤΑ και στη λιανική με σημαντικό αριθμό πρατηρίων.