ΘΕΟΝΗ: Ανάπτυξη με εξαγωγικό προσανατολισμό και κοινωνική ευαισθησία

Η βελτίωση των μεγεθών και η ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα έχουν θέσει τη ΘΕΟΝΗ σε πορεία σταθερής αύξησης της κερδοφορίας, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τα 35 εκατ. ευρώ το 2025. Η διοίκηση δηλώνει αισιόδοξη για τη συνέχεια, εστιάζοντας στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και στην ανάδειξη της ποιότητας ως βασικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Παρά τις δυσκολίες που επέφερε η κακοκαιρία «Ντάνιελ» στο δίκτυο μεταφορών η ΘΕΟΝΗ ολοκλήρωσε το 2024 με σημαντική ανθεκτικότητα και θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα 32 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2025 η εταιρεία εκτιμά ότι θα κλείσει με κύκλο εργασιών 40 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ανάπτυξη της τάξης του 15%.

Η θετική αυτή πορεία αποδίδεται στη στρατηγική ενίσχυσης των εξαγωγών και στην επένδυση στην ποιότητα, που αποτελούν σταθερούς πυλώνες ανάπτυξης για τη θεσσαλική εταιρεία φυσικού μεταλλικού νερού. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν ήδη το 14% του τζίρου, με σαφή προοπτική περαιτέρω αύξησης στο τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Εξαγωγική στρατηγική και νέες συνεργασίες

Η ΘΕΟΝΗ ενισχύει συστηματικά την παρουσία της στη Μέση Ανατολή, αγορά στην οποία ήδη καταγράφει ανοδική πορεία, χάρη και στη νέα συνεργασία με την Carrefour. Παράλληλα, η εταιρεία στοχεύει σε μεγαλύτερη διείσδυση στις ΗΠΑ, αξιοποιώντας τη φήμη της ως ενός από τα πιο βραβευμένα φυσικά μεταλλικά νερά παγκοσμίως.

«Αναπτυσσόμαστε λόγω ποιότητας, είμαστε το πιο ακριβό μεταλλικό νερό της αγοράς και αυτό δεν το θεωρούμε μειονέκτημα αλλά επιβεβαίωση της αξίας μας», επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι δεν στοχεύει στο κανάλι HORECA, όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες, αλλά επιδιώκει συνεργασίες με δίκτυα που αναγνωρίζουν την υψηλή προστιθέμενη αξία του προϊόντος.

Οι επενδύσεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Ολοκληρώθηκε, έπειτα από σημαντικές καθυστερήσεις λόγω της θεομηνίας Ντάνιελ, η επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέου logistics center, που ενισχύει τη διανομή και τη λειτουργική ευελιξία της ΘΕΟΝΗ. Η εταιρεία τονίζει πως η ολοκλήρωση του έργου απαιτούσε «μεγάλο αγώνα», καθώς οι ζημιές στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας δημιούργησαν σημαντικές δυσκολίες στις μεταφορές και στην τροφοδοσία.

Παρά τις αντιξοότητες, η ΘΕΟΝΗ έχει ήδη αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή αγορά.

Κοινωνική ευθύνη με πράξεις: Ηχητικά φανάρια στο κέντρο της Αθήνας

Παράλληλα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η ΘΕΟΝΗ επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την κοινωνική της δέσμευση, υλοποιώντας δράσεις που ενισχύουν την προσβασιμότητα και την ισότητα. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, η εταιρεία προχώρησε στη δωρεά 20 ηχητικών φαναριών σε σηματοδοτικές διαβάσεις σε κομβικά σημεία του κέντρου της Αθήνας, διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση ατόμων με οπτική αναπηρία.

Οι νέες εγκαταστάσεις τοποθετήθηκαν στους κόμβους Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας στην πλατεία Συντάγματος και Βασ. Σοφίας – Μαρασλή, πλησίον του σταθμού Μετρό Ευαγγελισμός. Το έργο εντάσσεται στην εκστρατεία της εταιρείας με σύνθημα «Πράσινο στην Ισότητα», που αναδεικνύει την ανάγκη για έναν δημόσιο χώρο χωρίς αποκλεισμούς. Η πρωτοβουλία έτυχε θερμής υποδοχής από την πολιτεία και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, χαρακτήρισε το έργο «ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με αναπηρία» και υπενθύμισε αντίστοιχες δράσεις, όπως οι στάσεις λεωφορείων με γραφή Braille στη Θεσσαλονίκη.

Την κοινωνική αξία της δράσης υπογράμμισε και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, Δημήτριος Σηφάκης, ο οποίος ευχαρίστησε τη ΘΕΟΝΗ για τη συμβολή της, σημειώνοντας ότι «η προσβασιμότητα πρέπει να είναι αγαθό για όλους» και ότι «οι δράσεις του νερού, όπως το καπάκι με Braille, είναι παράδειγμα προς μίμηση».

Η πρωτοβουλία με τα ηχητικά φανάρια έρχεται ως φυσική συνέχεια της περσινής ενέργειας της εταιρείας, που εισήγαγε τη γραφή Braille στα καπάκια των φιαλών της, προκειμένου να προσφέρει ισότιμη εμπειρία προϊόντος σε όλους τους καταναλωτές.

Η εταιρεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο όραμά της ότι «το νερό είναι δικαίωμα όλων» και πως η ανάπτυξη αποκτά νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από σεβασμό, φροντίδα και συμπερίληψη.