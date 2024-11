Ταξιδέψτε με την AEGEAN και κερδίστε περισσότερα με το Go For More και τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας

Προσφορές που «απογειώνουν» έρχονται από το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας. Κλείστε σήμερα και έως τις 14 Νοεμβρίου το επόμενο ταξίδι σας με AEGEAN και Olympic Air χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και κερδίστε 25% σε Go For More πόντους, ενώ επιπλέον διεκδικείτε 1 από τα 10 Vouchers για την AEGEAN αξίας 1000€ το καθένα.

Πώς λειτουργεί;

Έχετε κάρτα της Εθνικής Τράπεζας; Κάντε την εγγραφή σας στο Go For More εδώ για να μπορείτε να κερδίζετε με κάθε σας πτήση, αλλά και για να εξαργυρώνετε τους διαθέσιμους Go For More πόντους σας μετατρέποντάς τους σε ...ταξίδια!

Έτσι, με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στο aegeanair.com, olympicair.com, στο Aegean App ή τηλεφωνικώς, έως τις 14 Νοεμβρίου επιβραβεύεστε με 25% της αξίας της συναλλαγής σας σε Go For More πόντους.

Είτε προγραμματίζετε μια γρήγορη απόδραση, είτε ένα μακρινό ταξίδι, με το Go For More κερδίζετε περισσότερα για κάθε αγορά εισιτηρίου της AEGEAN και της Olympic Air, καθώς και πρόσθετων υπηρεσιών, όπως επιλογή θέσης, fast track, και αποσκευής.

Ανακαλύψτε τώρα νέους προορισμούς και κερδίστε ακόμη περισσότερους πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το nbg.gr.