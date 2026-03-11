Talent Days 2026 από τη linq: Δύο μέρες. Άπειρες προοπτικές. Ένα (re)start καριέρας. 14 & 15 Μαρτίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ

Τι θα γινόταν αν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο μπορούσες να γνωρίσεις δεκάδες εταιρείες, να μιλήσεις απευθείας με επαγγελματίες της αγοράς, να αναβαθμίσεις το βιογραφικό σου και να φύγεις με ξεκάθαρη κατεύθυνση για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα;

Τα Talent Days της linq επιστρέφουν για 4η χρονιά στην Αθήνα σε νέο χώρο, με εκτεταμένο line-up εταιρειών, περισσότερες ευκαιρίες και ακόμα πιο δυνατές εμπειρίες.

Ένα event συγκεκριμένο, ουσιαστικό και με ξεκάθαρη κατεύθυνση. Χωρίς θεωρίες και basic statements για την αγορά. Μόνο πρακτική γνώση, αληθινές συζητήσεις και στοχευμένη καθοδήγηση που σε βοηθά να πάρεις σωστές αποφάσεις - σε όποιο level κι αν βρίσκεσαι.

Στις 14 & 15 Μαρτίου 2026 στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ, σου δίνουμε σου δίνουμε όσα χρειάζεσαι για να βρεις τις απαντήσεις για τα επαγγελματικά σου:

55+ Εταιρείες

όπως η Eurobank και το Μπροστά για την Παιδεία ως Platinum Υποστηρικτής, καθώς και οι Dialectica, Κωτσόβολος, THEON GROUP, EFA Group, instacar, Nexi Greece, Antenna Group, Elval aluminium rolling division of ElvalHalcor SA, METLEN Energy & Metals, AKTOR ως Gold Υποστηρικτές του event θα σε περιμένουν.

Δεν πρόκειται για απλά booths, αλλά ουσιαστικές συζητήσεις με recruiters και hiring managers που βρίσκονται εκεί για να σε ακούσουν, να γνωρίσουν το προφίλ σου και να μιλήσετε ανοιχτά για ρόλους και προοπτικές.

45+ Ομιλίες & Sessions σε Tech, Business & Engineering

Μάθε πώς να μετατρέπεις τις δεξιότητές σου σε καριέρα, πώς κινείται η αγορά και πώς κάνεις τις σωστές επιλογές από νωρίς.

75+ Ομιλητές

Έμπειροι επαγγελματίες μοιράζονται τι δούλεψε, τι όχι και όσα θα ήθελαν να ξέρουν νωρίτερα

CV & Linkedin Corners

Recruiters μοιράζονται μικρά μυστικά που κάνουν μεγάλη διαφορά στο πώς σε διαβάζει η αγορά

Consulting by linq

Έλα και συζήτησε με την recruitment ομάδας της linq για το ποια skills αξίζουν, ποιοι ρόλοι ανοίγουν και πώς κάνεις τις τάσεις σύμμαχο στην καριέρα σου

Professional Photobooth

Φόρα τα smart casual σου και έλα στο photobooth για το κλικ που θα ενισχύσει το πρώτο σου impression

Σε ποιους απευθύνονται τα Talent Days;

Engineering Υποψήφιοι

Γραφείο, εργοτάξιο ή βιομηχανία; Μέσα από panels και συζητήσεις με τεχνικές και βιομηχανικές εταιρείες, βλέπεις πώς είναι πραγματικά η αγορά, ποιες ειδικότητες ζητούνται σήμερα και ποιο περιβάλλον σου ταιριάζει για να εξελιχθείς.

Tech Υποψήφιοι

Developer, data, AI ή κάτι ενδιάμεσο; Μέσα από tech talks και πρακτικά sessions μαθαίνεις ποια tech paths έχουν μέλλον, ποιο σου ταιριάζει, πώς αλλάζουν οι ρόλοι με το AI και ποιες δεξιότητες θα μείνεις relevant στην αγορά.

Business Υποψήφιοι

Finance, marketing, sales, consulting ή operations; Μέσα από ομιλίες, workshops και συζητήσεις με εταιρείες, ξεκαθαρίζεις ποια business roles έχουν προοπτική σήμερα, πώς εξελίσσονται, τι σου ταιριάζει και τι κοιτάνε οι εταιρείες όταν προσλαμβάνουν.

Δεν ψάχνεις ενεργά για δουλειά; Κανένα θέμα!

Έλα και παρακολούθησε ομιλίες και tailor-made sessions για τον κλάδο που σε αφορά:

1. Η γλώσσα του business που δεν μαθαίνεις στη σχολή

2. Ποιοι ρόλοι τεχνολογίας θα επιβιώσουν παρά το ΑΙ;

3. Τι συμβαίνει στην κατασκευή στην Ελλάδα και πως να ξεκινήσω;

4. Τι αλλαγές φέρνει το AI στο Content Creation;

5. Πώς να επιλέξεις το πρώτο σου Finance ρόλο

Η συμμετοχή στα Talent Days 2026 είναι εντελώς δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις online την εγγραφή σου και είσαι έτοιμος/η!

Είτε ψάχνεις δουλειά είτε απλώς ψάχνεις κατεύθυνση, τώρα ξέρεις που να πας!

Μάθε περισσότερες πληροφορίες εδώ!