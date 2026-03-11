Η συστηματική επένδυση της Bluegr Hotels & Resorts στη βιωσιμότητα επιβραβεύεται με Χρυσή Διάκριση Zero Waste HORECA 2026

Η Bluegr Hotels & Resorts τιμήθηκε με Χρυσή Zero Waste HORECA Διάκριση 2026 για τις ενέργειές της στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η διάκριση αναγνωρίζει το πρότυπο που θέτει ο Όμιλος στην προσφορά σύγχρονης, υπεύθυνης και ανθρωποκεντρικής φιλοξενίας, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των 10 επιχειρήσεων που έλαβαν χρηματικά έπαθλα για τις εξαιρετικές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιούν ανάμεσα σε περισσότερες από 3.200 συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Σε μια συνεπή πορεία 50 ετών, ο Όμιλος εμβαθύνει στρατηγικά την προσέγγισή του στη βιωσιμότητα μέσω της οριζόντιας ενσωμάτωσης διαδικασιών και πρακτικών στο μοντέλο λειτουργίας και ηγεσίας του. Ο μακροχρόνιος χαρακτήρας αυτής της επένδυσης επιτρέπει σε εργαζομένους και στελέχη να ευθυγραμμίζονται ενεργά και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίησή της. Η εξοικονόμηση ενέργειας, η υπεύθυνη διαχείριση πόρων, η κοινωνική ευαισθησία και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας των ξενοδοχείων του σε Αθήνα και Κρήτη.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2025 υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Εγκαταστάθηκαν «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης ενέργειας και νερού, ενώ εφαρμόστηκαν έξι διακριτά ρεύματα ανακύκλωσης (γυαλί, χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, έλαια και μπαταρίες). Σε ετήσια βάση, η Bluegr Hotels & Resorts επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα μέσω της συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή πρότυπα και θεσμούς (ISO 14001, Travelife, ETHOS, Γαλάζια Σημαία).

Tο 2025, o Όμιλος τιμήθηκε εκ νέου με την κορυφαία διάκριση EFQM Global Award, κατακτώντας το Βραβείο 6 Διαμαντιών (6 Diamonds). Το μοντέλο EFQM παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης, διαφάνειας και συνεχούς βελτίωσης, ενισχύοντας τη συνοχή και την υπευθυνότητα σε κάθε επίπεδο.

Επιπλέον, η Bluegr Hotels & Resorts στηρίζει έμπρακτα την τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου, όπου δραστηριοποιείται, μέσω δράσεων όπως η ετήσια Εβδομάδα Εθελοντισμού, η επανάχρηση ιματισμού και εξοπλισμού, οι δωρεές τροφίμων και ο εξοπλισμός σχολικών μονάδων με κλιματιστικές μονάδες.

Το πρόγραμμα Zero Waste HORECA υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη φετινή απονομή, 425 επιχειρήσεις διακρίθηκαν με Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη Zero Waste Διάκριση, κατόπιν αξιολόγησης 29μελούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνικοοικονομικών φορέων.