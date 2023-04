Συνάντηση του CEO της Apple με τον Ινδό πρωθυπουργό για επενδύσεις στη χώρα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ δεσμεύτηκε σήμερα Τετάρτη για ανάπτυξη και επενδύσεις σε ολόκληρη την Ινδία κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, στο Νέο Δελχί.

Ο Κουκ πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ινδία, όπου εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης της κατασκευάστριας εταιρείας iPhone στη χώρα την Τρίτη στη Βομβάη. Η Apple θα ανοίξει επίσης ένα κατάστημα λιανικής πώλησης στο Νέο Δελχί την Πέμπτη.

«Μοιραζόμαστε το όραμά σας για τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τεχνολογία στο μέλλον της Ινδίας, από την εκπαίδευση και τους προγραμματιστές μέχρι την παραγωγή και το περιβάλλον, δεσμευόμαστε να αναπτυχθούμε και να επενδύσουμε σε όλη τη χώρα», έγραψε ο Cook στο Twitter και μοιράστηκε μια φωτογραφία του να σφίγγει τα χέρια με τον Μόντι.

Thank you Prime Minister @narendramodi for the warm welcome. We share your vision of the positive impact technology can make on India’s future — from education and developers to manufacturing and the environment, we’re committed to growing and investing across the country. pic.twitter.com/xRSjc7u5Ip