Το success story της Viohalco και τα placements των θυγατρικών

Η εισηγμένη εταιρεία holding του ομίλου Viohalco, του μεγαλύτερου βιομηχανικού ομίλου της χώρας, κατάφερε μέσα στο 2025 να καλύψει το μεγάλο discount που είχε η χρηματιστηριακή τιμή σε σχέση με τη λογιστική της αξία, αλλά και να το περιορίσει σε σχέση με τις κεφαλαιοποιήσεις των θυγατρικών που ξεπερνούσαν την αποτίμηση της «μαμάς».

Η εταιρεία ξεκίνησε το 2025 με αποτίμηση 1,4 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 1,98 δισ. ευρώ. Σήμερα με τη μετοχή στα 12 ευρώ και απόδοση 120% από τις αρχές του χρόνου έχει κεφαλαιοποίηση 3,1 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό κοινό αξιολόγησε έστω και καθυστερημένα τις προοπτικές των θυγατρικών και την απόδοση των επενδύσεων ύψους 1,4 δισ. ευρώ της τελευταίας πενταετίας. Τα Ελληνικά Καλώδια και τα Σωληνουργεία Κορίνθου (όμιλος Cenergy) είναι leader στους τομείς όπου δραστηριοποιούνται, η ElvalHalcor σε μια υφεσιακή αγορά καταφέρνει και κερδίζει μερίδια αγοράς και η Noval εξελίσσεται σε μια από τις πιο αποδοτικές ΑΕΕΑΠ.

Το 2023 οι επενδύσεις του ομίλου Viohalco έφτασαν τα 300 εκατ. ευρώ και το 2024 διαμορφώθηκαν στα 434 εκατ. ευρώ. Το θετικό για την όμιλο ήταν πως η απόδοση των επενδύσεων έφερε υψηλές ελεύθερες ταμειακές ροές που συνέβαλαν στη μείωση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια ήταν ιδιαίτερα υψηλός και προβλημάτιζε τους αναλυτές.

Το 2024 ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 1,51 δισ. ευρώ και ο δείκτης net debt/EBITDA υποχώρησε στο 2,5x από 4,2x το 2023. Στη μείωση του δανεισμού συνέβαλαν οι αυξήσεις κεφαλαίου στη Cenergy ύψους 200 εκατ. ευρώ και της Noval ύψους 52 εκατ. για την εισαγωγή της στο ΧΑ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2025, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου Viohalco αυξήθηκαν κατά +14% στα 3,7 δισ. και η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) ενισχύθηκε κατά 39% στα 378 εκατ., λόγω των υψηλών επιδόσεων όλων των θυγατρικών σε συνδυασμό με τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους.

Τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα 177 εκατ. ευρώ έναντι 87 εκατ. ευρώ. Οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης αύξησαν το καθαρό χρέος στα 1,71 δισ., αλλά η μόχλευση παραμένει περιορισμένη καθώς η σχέση καθαρό χρέος/ebitda υποχώρησε περαιτέρω στο 2,4x.

To ράλι στις μετοχές των θυγατρικών

Ακόμη όμως η αποτίμηση της μητρικής υπολείπεται της αξίας των θυγατρικών της, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στα discounts που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τις εταιρείες συμμετοχών. Η Viohalco ελέγχει το 69,71% της Cenergy που αποτιμάται στα 2,35 δισ. ευρώ, το 84,78% της Elvalhalcor που αποτιμάται σε 1,26 δισ. ευρώ και το 69,3% της Noval που αποτιμάται στα 253 εκατ. ευρώ. Σύνολο 3,86 δισ. ευρώ έναντι 3,1 δισ ευρώ της μητρικής, δηλαδή εξακολουθεί να υπολείπεται κατά 20% σε σχέση με την αποτίμηση των θυγατρικών της.

Βεβαίως και οι μετοχές των θυγατρικών έχουν «τρέξει», αφού η Cenergy κερδίζει 68% από την αρχή του έτους, η ΕlvalHalcor 107% και η Noval 25,5%.

Πρόσφατα η μητρική Viohalco διέθεσε σε μεγάλο fund 3.723.481 μετοχές της Cenergy ή το 1,75% του μετοχικού της κεφαλαίου και μείωσε τη συμμετοχή της στη θυγατρική από 71,46% σε 69,71%. Με την κίνηση αυτή η μητρική ενίσχυσε περαιτέρω το free float της Cenergy και εισέπραξε πάνω από 50 εκατ. ευρώ. Το ύψος της συναλλαγής δεν έγινε γνωστό αλλά κάπου εκεί υπολογίζει η επενδυτική κοινότητα ότι έγινε το deal, δηλαδή με ένα μικρό discount σε σχέση με τα 15,8 ευρώ που είχε η μετοχή όταν έγινε η συναλλαγή.

Κατά καιρούς οι βασικοί μέτοχοι της Viohalco, η οικογένεια Στασινόπουλου, έχει δεχτεί κρούσεις για να διαθέσει μετοχές των θυγατρικών της. Είχε αρνηθεί και αυτό της βγήκε σε καλό αφού ρευστοποίησε μετοχές της Cenergy κοντά στα 15 ευρώ, όταν πέρσι η αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής είχε γίνει στα 9 ευρώ.

Η αγορά ποντάρει ότι δεν θα αργήσει και ένα placement στην ElvalHalcor αφού το free float βρίσκεται μόλις στο 15% και χρειάζεται να δοθεί ένας «αέρας» στη μετοχή αλλά κυρίως γιατί η μετοχή της συγκεκριμένης θυγατρικής βρίσκεται στα 3,97 ευρώ έναντι 1,92 ευρώ στην αρχή του έτους.