Στο φουλ οι εργασίες για το καζίνο στο Μαρούσι - Λάμψα και Intracom Ventures συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου της Regency

Με ένταση συνεχίζονται οι κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή Δηλαβέρη στο Μαρούσι, όπου θα μετεγκατασταθεί το καζίνο της Πάρνηθας. Μετά την έκδοση των οικοδομικών αδειών πριν από δύο μήνες τα πρόδρομα έργα έχουν εκκινήσει με στόχο το project Voria, όπως ονομάζεται η επένδυση, να έχει ολοκληρωθεί το 2028.

Από τα 52 στρέμματα της έκτασης, τα 27 στρέμματα θα δοθούν στο Δήμο Αμαρουσίου για κοινόχρηστους χώρους αναψυχής και στα υπόλοιπα 25 στρέμματα θα αναπτυχθεί το καζίνο.

Το project Voria, εκτός από το καζίνο περιλαμβάνει πεντάστερο ξενοδοχείο με 150 δωμάτια, αμφιθέατρο 1.400 θέσεων, πλη­θώρα επι­λο­γών ψυχα­γω­γίας και εστία­σης και 636 υπόγειες θέσεις στάθμευσης.

Επίσης, θα δημιουργήσει επιπλέον 1.000 θέσεις εργασίας που θα προστεθούν στο υφιστάμενο προσωπικό του καζίνο. Συνολικά το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ.

Το καζίνο της Πάρνηθας ανήκει κατά 51% στην Αthens Resort Casino και κατά 49% στο Ελληνικό Δημόσιο. Η Athens Resort Casino με τη σειρά της ελέγχεται από την Regency Entertainment (καζίνο και ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη) στην οποία μετέχουν ο όμιλος Λασκαρίδη και ο όμιλος Κόκκαλη.

Λάμψα και Intracom Ventures συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου της Regency

Ο όμιλος Λασκαρίδη συμμετέχει με προσωπικές εταιρείες αλλά και μέσω της εισηγμένης Λάμψα, όπως και ο Σ. Κόκκαλης με προσωπικές εταιρείες αλλά και με την Intralot και την Intracom Ventures.

Mέσω της εταιρείας Selene (75% Λάμψα και 25% Intracom Ventures) οι δύο όμιλοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου της Regency ύψους 9,55 εκατ. ευρώ με συνολικά 3,24 εκατ. ευρώ ώστε να διατηρήσουν το ποσοστό 33,91% που κατέχει η Selene στη Regency.

Ειδικότερα, θα καλύψουν αύξηση κεφαλαίου 2,35 εκατ. ευρώ (1,73 εκατ. θα καταβάλει η Λάμψα και 0,58 εκατ. ευρώ η Intracom Ventures) ενώ θα διατεθούν επιπλέον 0,9 εκατ. ευρώ από τα διαθέσιμα της Selene.

Επίσης, η εταιρεία Harmona που κατέχει το 8,01% της Regency θα συμμετάσχει με 764.451 ευρώ στην αύξηση για να διατηρήσει το ποσοστό της. Η Ηarmona θα πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 450.000 ευρώ και η Λάμψα θα συμβάλει με 22.000 ευρώ αφού κατέχει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Harmona. H αύξηση της Regency θα αποφασιστεί αύριο σε έκτακτη γενική συνέλευση και το προϊόν της αύξησης θα καλύψει ταμειακές ανάγκες.