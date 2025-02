Στο €1 δισ. η αξία του κλάδου των ελληνικών «business software houses»

Αν στον τηλεπικοινωνιακό τομέα η «αιχμή του δόρατος» είναι τα ultrafast δίκτυα οπτικών ινών και 5G, για τις ελληνικές εταιρείες παραγωγής λογισμικού είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς και οι προηγμένες τεχνολογικά εφαρμογές στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών.

Μάλιστα οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς εκτιμούν ότι η αξία του κλάδου των ελληνικών business software στα επόμενα χρόνια θα τριπλασιασθεί και από 300 ως 400 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα θα φθάσει και ίσως ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Ήδη, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο Profile ανακοίνωσε την ίδρυση νέου υποκαταστήματος στην Πάτρα, ενισχύοντας τη στρατηγική της για καινοτομία και τεχνολογική εξέλιξη.

Το υποκατάστημα θα λειτουργήσει, εκτός των άλλων ως κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D), εστιάζοντας στη δημιουργία προηγμένων Χρηματοοικονομικών και Επιχειρησιακών λύσεων με χρήση AI και LLM (Large Language Model - Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα).

Η κίνηση αυτή ακολουθεί, το επιτυχημένο εγχείρημα της θυγατρικής της στη Θεσσαλονίκη από το 2020, όπου έχει προσλάβει πλήθος εξειδικευμένων μηχανικών πληροφορικής που εργάζονται στις νέες ψηφιακές τραπεζικές πλατφόρμες της Profile.

Η εταιρεία με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, και κεφαλαιοποίηση πάνω από 100 εκατ. ευρώ είχε εκδηλώσει από την περασμένη χρονιά την πρόθεση της να επενδύσει αρκετά σε υπηρεσίες Cloud καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει έδαφος και θα αλλάξει τα πάντα στην παγκόσμια οικονομία και στους χώρους εργασίας.

Η ανάπτυξη της εταιρείας βασίζεται σε τρεις πυλώνες, τον χρηματοοικονομικό, τον τραπεζικό και την είσοδο στα μεγάλα έργα του ελληνικού δημοσίου, με απώτερο στόχο την είσοδο στα δημόσια έργα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η Profile, πρόσφατα, παρουσίασε την πρωτοποριακή λύση AI.Adaptive που σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν ερωτήματα σε βάσεις δεδομένων, σε φυσική γλώσσα, τόσο γραπτά όσο και προφορικά.

Σημειώνεται ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2024, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile παρουσίασε αύξηση 24% και ανήλθε σε € 15,5 εκατ. έναντι € 12,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Τα EBITDA παρουσίασαν αύξηση 29% και διαμορφώθηκαν σε € 4,0 εκατ. έναντι € 3,1 εκατ. το α’ εξάμηνο 2023, τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 61% σε € 3,0 εκατ. από € 1,9 εκατ., ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 71% σε € 2,5 εκατ. από € 1,5 εκατ.

Σε νέα εποχή εισέρχονται και οι Entersoft και Softone, ως ενοποιημένο σχήμα, πλέον, με άνω των 90.000 πελατών και κύκλο εργασιών 120 εκατ. ευρώ. Το νέο σχήμα κατέχει ήδη στρατηγική θέση στον τομέα του λογισμικού για επιχειρήσεις.

Ο βασικός στόχος είναι η καταρχήν ενοποίηση των δραστηριοτήτων κάτω από μια ενιαία στρατηγική με στόχο τη διεύρυνση των μεριδίων στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες όπλο έχει δραστηριότητα.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και ο τομέας των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες καθώς και περαιτέρω εξαγορές.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του ενοποιημένου σχήματος για το 2024 και οι δύο όμιλοι μαζί θα έχουν έσοδα της τάξης των 120 εκατ. ευρώ με EBITDA που υπερβαίνει τα 34 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία θα καταβάλει ακόμη προσπάθεια για να συμβάλει στην υιοθέτηση από τις ελληνικές εταιρείας τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων, όπως Warehouse Management, IoT, Analytics, AI, και eCommerce.

Η μέχρι πρότινος εισηγμένη εταιρεία Epsilon Net κατάφερε να πραγματοποιήσει δυο σημαντικές νέες επενδύσεις πριν το τέλος του 2024 και προχωρά σε ένα νέο business plan. Η πρώτη επένδυση αφορά στην αγορά ενός αυτόνομου κτιριακού συγκροτήματος και η δεύτερη την εξαγορά της Business Software από τη θυγατρική της Technolife.

Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, τα έσοδα της για το σύνολο της χρήσης 2023 ήταν 93,231 εκατ. ευρώ από 75,107 εκατ. ευρώ το 2022 με αύξηση 24,13%. Παράλληλα η άνοδος της κερδοφορίας για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 33,38% με τον κύκλο εργασιών της να διαμορφώνεται σε 27,718 εκατ. ευρώ έναντι 20,782 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση, έχει ήδη ολοκληρωθεί η συμφωνία για την απόκτηση του ποσοστού μειοψηφίας της Epsilon Net, το οποίο πρακτικά σημαίνει την είσοδο του αμερικανικού mega fund της General Atlantic στο μετοχικό της κεφάλαιο αλλά και τον διπλασιασμό της συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας.

Βασικό αντικείμενο της συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών & προϊόντων στους τομείς του business software, του fintech, της αυτοματοποίησης των ηλεκτρονικών πληρωμών (payments) καθώς και την ευρύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας

Βασική φιλοσοφία της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων & υπηρεσιών all in one solution και η σημαντικής κλίμακας νέες επενδύσεις της στους τομείς των κτιριακών υποδομών, του Security, του Fintech, του Business Software & του ΑΙ με στόχο τη διασφάλιση της ηγετικής θέσης του ομίλου της για την επόμενη πενταετία.