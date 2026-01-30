Στη λίστα «A» του CDP για ακόμη μία χρονιά η Vodafone

Ο Όμιλος Vodafone αναγνωρίστηκε για ακόμη μία χρονιά από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό CDP για την ηγετική του επίδοση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην εταιρική διαφάνεια, λαμβάνοντας βαθμολογία ‘A’. Η διάκριση αυτή κατατάσσει τη Vodafone στην ετήσια “A List” του CDP, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διαφάνεια και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Η Vodafone αξιολογήθηκε θετικά για τις στοχευμένες της ενέργειες στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων και στη συμβολή της στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βάσει των στοιχείων που υπέβαλε στο ερωτηματολόγιο του CDP για την κλιματική αλλαγή.

Η συγκεκριμένη διάκριση συμπίπτει με ένα σημαντικό ορόσημο για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Ομίλου Vodafone, καθώς έχει πλέον επιτύχει την αντιστοίχιση του 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει στις παγκόσμιες δραστηριότητές της με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέσω πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης.

Ο Joakim Reiter, Chief External & Corporate Affairs Officer της Vodafone και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα τα θέματα ESG, δήλωσε «Καθώς η ζήτηση για δεδομένα στα δίκτυά μας αυξάνεται κάθε χρόνο, η στρατηγική της Vodafone για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι απολύτως κρίσιμη, ώστε να διασφαλίζουμε ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας για μηδενικές καθαρές εκπομπές.

Η εκ νέου ένταξή μας στη “A List” του CDP επιβεβαιώνει την προσέγγισή μας σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει, καθώς και τη συνολική μας δέσμευση για διαφάνεια ως προς την πρόοδο που καταγράφουμε μέσω του Σχεδίου Κλιματικής Μετάβασης.»

O CDP εφαρμόζει μια αναλυτική και ανεξάρτητη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των εταιρειών, αποδίδοντας βαθμολογία από Α έως D-, με βάση την πληρότητα της δημοσιοποίησης στοιχείων, την κατανόηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που συνδέονται με την περιβαλλοντική ηγεσία, όπως ο καθορισμός φιλόδοξων και ουσιαστικών στόχων. Όσες εταιρείες δεν προχωρούν σε δημοσιοποίηση ή παρέχουν ανεπαρκείς πληροφορίες λαμβάνουν βαθμολογία F.