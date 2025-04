STEM workshops από το Generation Next του Ιδρύματος Vodafone στη μεγαλύτερη προσκοπική εκδήλωση στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Generation Next του Ιδρύματος Vodafone που ανοίγει διάπλατα την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα, βρέθηκε για δεύτερη χρονιά στην Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση (Π.Α.Π.Ε.), τη μεγαλύτερη προσκοπική συνάντηση στη χώρα.

Στην 40η διοργάνωση της Π.Α.Π.Ε., που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 27 Απριλίου, στον Δήμο Αλίμου, το Generation Next προσκάλεσε περισσότερους από 1.000 προσκόπους από όλη την Ελλάδα να εξερευνήσουν τον μαγικό κόσμο των δεξιοτήτων STEM και να γνωρίσουν τις εφαρμοσμένες ψηφιακές τεχνολογίες μέσα από βιωματικές δράσεις και πειραματισμούς. Τα εργαστήρια STEM του Generation Next έδωσαν στα παιδιά την ευκαιρία να καταλάβουν στην πράξη τι σημαίνει Τεχνητή Νοημοσύνη, να ανακαλύψουν ταλέντα και κλίσεις, να τονώσουν τη φαντασία τους, να σχεδιάσουν και να δουν άμεσα το αποτέλεσμα της συμμετοχής τους.

Μέσα από πρωτότυπες δράσεις STEM με παιδαγωγικό χαρακτήρα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την παιγνιώδη πλευρά της τεχνολογίας μέσα από εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης με Τεχνητή Νοημοσύνη, τρισδιάστατης αρχιτεκτονικής STEM καθώς και εισαγωγής στον κόσμο του προγραμματισμού του Micro:bit. Οι σχολικές τάξεις του 2ου Δημοτικού σχολείου όπου πραγματοποιήθηκαν τα workshops μεταμορφώθηκαν σε ένα πεδίο εξερεύνησης της τεχνολογίας, πέρα από την οθόνη του υπολογιστή, όπου τα παιδιά «ζωντάνεψαν» τους δικούς τους φανταστικούς κόσμους, «έχτισαν» εντυπωσιακούς τρισδιάστατους πύργους παρέα με τους φίλους τους και σχεδίασαν δικά τους προγράμματα προγραμματισμού.

Με αφορμή τη συμμετοχή του Generation Next στην 40η ΠΑΠΕ, η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone, δήλωσε: «Η μεγαλύτερη καινοτομία του Generation Next αφορά την εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας και των εργαλείων STEM κοντά στις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα. Για ακόμη μια χρονιά, η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση (Π.Α.Π.Ε.), έδωσε βήμα έκφρασης στο συναρπαστικό μικροσύμπαν του Generation Next που είναι γεμάτο από βιωματικές δραστηριότητες και πειραματισμούς με τα εργαλεία του μέλλοντος, προκειμένου ακόμη περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν στην πράξη τις νέες τεχνολογίες, να συνεργαστούν, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, να διασκεδάσουν και να γίνουν «αρχιτέκτονες» του μέλλοντός τους».

Το πρόγραμμα Generation Next είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Generation Next, επισκεφτείτε την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr.