Γ. Στάσσης: Πάνω από 700 εκατ. τα κέρδη της ΔΕΗ το 2026 – Τι είπε για πόλεμο, τηλεπικοινωνίες και data centers

Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης και με σαφές μήνυμα ανθεκτικότητας απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις κινείται η ΔΕΗ, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη της διοίκησης με τους αναλυτές. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου, εκτιμώντας ότι το 2026 θα αποτελέσει ακόμη μία ιδιαίτερα θετική χρονιά.

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη και ανοδική δυναμική

Η διοίκηση της ΔΕΗ τοποθετεί τον πήχη για το 2026 σε επίπεδα άνω των 700 εκατ. ευρώ καθαρών κερδών, με προσαρμοσμένο EBITDA που αναμένεται να φθάσει τα 2,4 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 2,1 ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 58%.

Η θετική αυτή προοπτική ενισχύεται ήδη από τις επιδόσεις των πρώτων μηνών του έτους, με τις καιρικές συνθήκες να λειτουργούν ευνοϊκά για τα περιθώρια κέρδους, κυρίως στον τομέα της προμήθειας. Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι έχουν ενισχύσει την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η προσθήκη νέας ισχύος 1,8 GW εντός του 2026 αναμένεται να ενδυναμώσει περαιτέρω το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Επέκταση σε τηλεπικοινωνίες και data centers - Ιούνιο οι υπηρεσίες φωνής

Παράλληλα με την ενέργεια, η ΔΕΗ συνεχίζει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η ανάπτυξη δικτύων οπτικής ίνας καταγράφει αυξημένη δυναμική, με τη βάση πελατών να φθάνει τις 12.000 στο τέλος του 2025 και τον ρυθμό νέων συνδέσεων να διαμορφώνεται σε περίπου 200 ημερησίως. Το επόμενο βήμα αφορά την έναρξη υπηρεσιών φωνής, που προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2026.

Όσον αφορά τα data centers, οι διαπραγματεύσεις με μεγάλους διεθνείς παρόχους τεχνολογίας (hyperscalers) εξελίσσονται ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, με τη διοίκηση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοινώσεων έως το τέλος του έτους.

Θωρακισμένη απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις πιθανές επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας. Όπως επισημάνθηκε, η ΔΕΗ δεν αντιμετωπίζει ζητήματα επάρκειας φυσικού αερίου, σε αντίθεση με την κρίση του 2022, όταν είχαν καταγραφεί προβλήματα στις φυσικές παραδόσεις.

Στο μέτωπο των τιμών, η εικόνα παραμένει σαφώς πιο ελεγχόμενη, με το φυσικό αέριο να κινείται σήμερα στην περιοχή των 60-63 ευρώ ανά μεγαβατώρα, πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα-ρεκόρ των 350 ευρώ που είχαν καταγραφεί πριν από λίγα χρόνια. Παρά την αβεβαιότητα, η διοίκηση εμφανίζεται προετοιμασμένη ακόμη και για δυσμενή σενάρια, τονίζοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία τόσο σε εταιρικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των κινδύνων διαδραματίζει η καθετοποιημένη δομή της ΔΕΗ, η οποία, όπως σημειώθηκε, επιτρέπει αποτελεσματικότερο έλεγχο των επιπτώσεων από ενδεχόμενες διακυμάνσεις στην αγορά.

Αναφορικά με τις τιμές ενέργειας, υπογραμμίστηκε ότι σημαντικό μέρος των πελατών της εταιρείας βρίσκεται σε σταθερά τιμολόγια, γεγονός που περιορίζει την έκθεσή τους σε πιθανές αυξήσεις. Ακόμη όμως και στην περίπτωση ενεργοποίησης μηχανισμών παρέμβασης, η επίπτωση για τη ΔΕΗ εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη, επηρεάζοντας κυρίως τα περιθώρια υπεραπόδοσης και όχι τη βασική της κερδοφορία.

Σημειώνεται επίσης ότι τα ευρωπαϊκά όρια για την ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων βρίσκονται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα τιμών φυσικού αερίου, γεγονός που, σύμφωνα με τη διοίκηση, καθιστά ένα τέτοιο ενδεχόμενο λιγότερο πιθανό στην παρούσα συγκυρία.

Χωρίς ανατροπές στην απολιγνιτοποίηση

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική μετάβασης, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν εξετάζεται επιστροφή σε λιγνιτικές μονάδες, ακόμη και υπό το βάρος μιας νέας ενεργειακής κρίσης.

Η ανάγκη επαναλειτουργίας τέτοιων μονάδων το 2022 αποδόθηκε σε ειδικές συνθήκες που δεν υφίστανται πλέον, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας στον ενεργειακό μετασχηματισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον χρονισμό της τρέχουσας γεωπολιτικής έντασης, η οποία εκδηλώνεται σε περίοδο χαμηλότερης ενεργειακής ζήτησης, μετά το τέλος του χειμώνα. Αυτό δίνει, όπως τονίστηκε, ένα κρίσιμο περιθώριο προσαρμογής πριν την κορύφωση της καλοκαιρινής κατανάλωσης.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η επαναπλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου το καλοκαίρι ενδέχεται να αποτελέσει παράγοντα που θα επηρεάσει περισσότερο το 2027 παρά το 2026.

Με ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και περιορισμένη έκθεση σε εξωγενείς κινδύνους, η ΔΕΗ εμφανίζεται έτοιμη να διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία. Παρά την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι διεθνείς εξελίξεις, η διοίκηση εκπέμπει μήνυμα σταθερότητας, εκτιμώντας ότι η εταιρεία διαθέτει τα μέσα για να ανταποκριθεί ακόμη και σε πιο απαιτητικά σενάρια.