Στα 2,3 δισ. δολάρια τα έσοδα της McDonald's για το τρίτο τρίμηνο

Η McDonald's ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τις παγκόσμιες συγκρίσιμες πωλήσεις του τρίτου τριμήνου την Τετάρτη, καθώς οι προσιτές προσφορές γευμάτων από τον γίγαντα των fast-food βοήθησαν στην τόνωση της ζήτησης, ακόμη και όταν οι καταναλωτές παρέμειναν επιλεκτικοί στις δαπάνες τους.

Τα τριμηνιαία προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 2,31 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 3,22 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με 2,32 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 3,23 δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Τα comparable sales (οι πωλήσεις των υπαρχόντων καταστημάτων, για τουλάχιστον 12 μήνες) στις ΗΠΑ, την μεγαλύτερη αγορά της, αυξήθηκαν κατά 2,4% το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με αύξηση 0,3% ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι πωλήσεις στον επιχειρηματικό τομέα όπου τα εστιατόρια λειτουργούν από τοπικούς συνεργάτες αυξήθηκαν κατά 4,7%, με την Ιαπωνία να ηγείται, ενώ οι πωλήσεις στη διεθνή αγορά αυξήθηκαν κατά 4,3%, με την Γερμανία και την Αυστραλία να ξεχωρίζουν στην άνοδο.

Ανταγωνιστές της McDonald's, η Domino's Pizza και η Yum Brands , ιδιοκτήτρια της Taco Bell, έχουν λανσάρει φθηνότερα πακέτα γευμάτων και προσφορές περιορισμένου χρόνου για να αντισταθμίσουν την επιβράδυνση της κίνησης στα εστιατόρια, καθώς ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός, η βραδύτερη αύξηση των μισθών και η άνοδος των τιμών των μενού αποθαρρύνουν τους ευαίσθητους στις τιμές πελάτες.

Η McDonald's διατηρεί το μενού των 5 δολαρίων για περισσότερο από ένα χρόνο, δίνει προτεραιότητα στην καινοτομία του μενού και εντείνει τις προσπάθειες μάρκετινγκ για να αναζωογονήσει τη ζήτηση μεταξύ των πελατών με χαμηλό εισόδημα.

Η ζήτηση αυξήθηκε κατακόρυφα τον Ιούλιο με την κυκλοφορία των Snack Wraps των 2,99 δολαρίων, αν και η δυναμική μειώθηκε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με σημείωμα του αναλυτή της BTIG Peter Saleh. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία επανέφερε τα Extra Value Meals και άρχισε να συνεργάζεται με τους franchisees για να τυποποιήσει μια έκπτωση 15% στα combo meals σε εθνικό επίπεδο, από το τρέχον 10% έως 11%.

Ωστόσο, η διατήρηση των μεγάλων εκπτώσεων μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη για τους franchisees μόλις μειωθεί η οικονομική υποστήριξη από τη McDonald's, προειδοποιούν οι αναλυτές.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Placer.ai, που παρακολουθεί την επισκεψιμότητα, οι συνολικές επισκέψεις στη McDonald's μειώθηκαν κατά 3,5% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου σε σχέση με πέρυσι, σε σύγκριση με μείωση 2,3% σε ολόκληρη την κατηγορία των γρήγορων υπηρεσιών.