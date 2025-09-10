Sir Στέλιος Χατζηιωάννου: «Οι τεχνολογικές εταιρείες στα πάνω τους»

Ο ιδρυτής του Stelios Philanthropic Foundation και δημιουργός των εμπορικών σημάτων easy, γνωστός για την επιχειρηματική του πορεία, αλλά και για την προσφορά του μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις απένειμε φέτος συνολικό χρηματικό έπαθλο ύψους 300.000 ευρώ, το μεγαλύτερο που έχει απονεμηθεί στην ιστορία του θεσμού, σε τρεις νέους επιχειρηματίες, δίνοντας τους την ευκαιρία να επεκτείνουν την δράση τους.

Η φετινή τελετή, που πραγματοποιήθηκε για 16η χρονιά, ανέδειξε τρεις tech ελληνικές νέες επιχειρήσεις, που ήταν ήδη κάτω από την ομπρέλα του Elevate Greece, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Αυτό δείχνει την εξαιρετική πορεία των start ups στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η ελληνική επιχειρηματική σκηνή αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι διαθέτει ταλέντο, εξωστρέφεια και καινοτόμο πνεύμα. Μέσω του Stelios Philanthropic Foundation και των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε έμπρακτα τους νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν τη δυναμική να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Φέτος, είχαμε τη χαρά να απονείμουμε το υψηλότερο ποσό στην ιστορία των Βραβείων, 300.000 ευρώ, σε τρεις εξαιρετικούς νέους επιχειρηματίες, τους οποίους είμαι σίγουρος ότι τους περιμένει ένα λαμπρό μέλλον. Το αξιοσημείωτο είναι ότι και οι τρεις νικητές είναι από τον χώρο του tech, γεγονός που δείχνει ότι οι τεχνολογικές εταιρείες αυτή την στιγμή είναι στα πάνω τους». Στο πλαίσιο ερωτήσεων από δημοσιογράφους είπε ότι πιστεύει πολύ στις επενδύσεις στο κομμάτι της τεχνολογίας, ενώ αποκάλυψε ότι και ο ίδιος είναι κοντά σε μια νέα επιχειρηματική δράση στον τομέα αυτόν.

Παρών στην εκδήλωση και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος απένειμε το βραβείο του πρώτου νικητή. Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του είπε: «Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους επιχειρηματίες που διακρίνονται από το Stelios Philanthropic Foundation, στέλνοντας παράλληλα ένα δυνατό μήνυμα πίστης και αισιοδοξίας στη νέα γενιά. Πρόκειται για νέους ανθρώπους που διαθέτουν τη νοοτροπία των νικητών, στοιχείο απαραίτητο για τους αυριανούς επιχειρηματίες, αλλά και για την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο. Θέλω προσωπικά να συγχαρώ τον Sir Stelios για την ανεκτίμητη προσφορά του στη νέα γενιά επιχειρηματιών και του συνολικού του έργου στην Ελλάδα, αλλά και να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους σημερινούς νικητές, για τους οποίους είμαι βέβαιος ότι θα διαπρέψουν και θα αφήσουν το δικό τους θετικό αποτύπωμα στην ελληνική επιχειρηματικότητα».

Οι νικητές και οι εταιρείες τους

ΤΟ πρώτο βραβείο με έπαθλο 150.000 ευρώ απέσπασε ο Γιώργος Καραβοκύρης, Founder and CEO της πλατφόρμας Rênfluence. Η Rênfluence είναι μια AI-powered πλατφόρμα influencer marketing που προσφέρει πλήρη SaaS πρόσβαση με προηγμένα εργαλεία, όπως Influencer Discovery, AI Video Analysis, Profile-specific AI Chat, Competitor Analysis, Sentiment Analysis και Media Benchmarks. Πέρα από την πλατφόρμα, λειτουργεί και ως full-service Influencer Marketing agency, διατηρώντας μακροχρόνιες συνεργασίες με global brands. Με την επέκταση μέσω του Rênfluence Lite, του subscription-based μοντέλου, το data-driven Influencer marketing έγινε προσβάσιμο σε ακόμα περισσότερα brands στην Ευρώπη.

Ο Γιώργος Καραβοκύρης δήλωσε για το βραβείο του «Ευχαριστώ θερμά το Stelios Philanthropic Foundation και τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου για αυτή τη μεγάλη τιμή. Το βραβείο θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Rênfluence και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Δεσμεύομαι με τη σειρά μου να στηρίξω τις επόμενες γενιές νέων επιχειρηματιών στο μέλλον».

Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ μοιράστηκαν οι Luigi Γουλιανός και Ιωσήφ Ρέντα για την διαδικτυακή πλατφόρμα digital marketing Doitforme.eu. Η Doitforme.eu είναι μια πρωτοποριακή, αυτοματοποιημένη διαφημιστική πλατφόρμα, η οποία έχει ως στόχο να απλοποιήσει το ψηφιακό μάρκετινγκ και να το καταστήσει προσιτό σε μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Μέσω προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων, δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να υλοποιούν αποδοτικές καμπάνιες διαφήμισης στις πλατφόρμες της Meta (Facebook & Instagram), χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη γνώση μάρκετινγκ ή συνεργασία με εξωτερικούς φορείς. Με παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο και σχέδια επέκτασης στην Ευρώπη, αποστολή της Doitforme είναι να καταστήσει την ψηφιακή διαφήμιση προσβάσιμη σε όλους. Οι συνιδρυτές της εταιρείας είπαν: «Μεγάλη μας τιμή η βράβευση της Doitforme από τον Sir Stelios Haji- Ioannou, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη του. Το βραβείο αυτό δίνει ώθηση στην καινοτομία στον Βόλο και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας και να στηρίζουμε εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω των διαφημίσεών τους».

Τέλος, το τρίτο βραβείο με το ποσό των 50.000 ευρώ κέρδισε ο Γιώργος Παπαδημητρίου, CEO της retail tech εταιρείας Keyvoto, που είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη πλατφόρμα Product Experience Management, που βοηθά μάρκες, λιανεμπόρους και διανομείς να κεντροποιούν, να εμπλουτίζουν και να διανέμουν περιεχόμενο προϊόντων με συνέπεια σε όλα τα κανάλια πώλησης. Σε μόλις 3 χρόνια, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη κορυφαίων εταιρειών FMCG και λιανεμπορίου, όπως οι Nestlé, Henkel και Coca-Cola. Με ισχυρό product-market fit και παρουσία σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, η Keyvoto είναι έτοιμη να ηγηθεί στη διεθνή αγορά PIM/PXM αξίας άνω των 20 δισ. ευρώ. Ο κ. Παπαδημητρίου δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να λαμβάνω το Βραβείο του Stelios Foundation. Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό σταθμό τόσο για εμένα όσο και για την Keyvoto και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να καινοτομούμε από την Ελλάδα προς τον κόσμο».