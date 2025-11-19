ΣΕΓΕ: 19 Νοεμβρίου 2025 - Παγκόσμια Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Η Παγκόσμια Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας βρίσκει φέτος τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) να στέκεται σταθερά εκεί όπου βρισκόταν πάντοτε: στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για έναν κόσμο όπου οι γυναίκες δεν ζητούν χώρο∙ τον δημιουργούν. Για σχεδόν τρείς δεκαετίες, ο ΣΕΓΕ υφαίνει καθημερινά ένα δίκτυο στήριξης, ενδυνάμωσης και έμπνευσης, ένα δίκτυο που μεταμορφώνει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε μοχλό κοινωνικής προόδου.

Η φετινή χρονιά, και ιδιαίτερα ο μήνας Νοέμβριος, υπήρξε για τον ΣΕΓΕ μια περίοδος βαθιάς δικαίωσης αυτής της διαχρονικής πορείας. Στις 11 Νοεμβρίου, στο SME Assembly 2025 στην Κοπεγχάγη, το έργο WEHub-Female Entrepreneurship Hub έλαβε Special Mention Award στα European Enterprise Promotion Awards 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην κατηγορία Responsible and Inclusive Entrepreneurship. Η διεθνής αναγνώριση αυτή αποτελεί επιβεβαίωση ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται στην Ελλάδα μπορεί να αντανακλά και να εμπνέει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΕΓΕ τιμάται από τον συγκεκριμένο θεσμό, καθώς και το έργο WeCoop είχε βραβευθεί στο παρελθόν, αποδεικνύοντας τη συνέπεια του Συνδέσμου στην ανάδειξη πρωτοβουλιών ισότητας και καινοτομίας.

Το WEHub συνεχίζει να λειτουργεί ως ζωντανός οργανισμός υποστήριξης και ενδυνάμωσης. Ένας πολυχώρος όπου οι γυναίκες βρίσκουν γνώση, καθοδήγηση και κυρίως μια κοινότητα όπου δημιουργούνται νέες ευκαιρίες και γεννιούνται νέες συνεργασίες. Η διάκριση αυτή έρχεται να ενισχύσει το αποτύπωμα του έργου και να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα υποδέχθηκε τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας FCEM 2025 στα πλαίσια του 6ου Female Entrepreneurship Week του Συνδέσμου, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 800 γυναίκες επιχειρηματίες και ηγέτιδες από 72 χώρες. Η ελληνική πρωτεύουσα έγινε για λίγες μέρες το κέντρο ενός παγκόσμιου διαλόγου, όπου ανταλλάχθηκαν ιδέες, εμπειρίες και οράματα για το μέλλον. Το συνέδριο αυτό ανέδειξε τη θέση της Ελλάδας ως κόμβου, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά πολιτισμικά και επιχειρηματικά, σε μια παγκόσμια αλυσίδα γυναικείας ηγεσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρόεδρος του ΣΕΓΕ, κα. Λίνα Τσαλταμπάση, δήλωσε: «Η γυναικεία επιχειρηματικότητα δεν είναι απλώς ένας τομέας επαγγελματικής δραστηριότητας∙ είναι επένδυση σε ένα βιώσιμο οικονομικό μέλλον. Κάθε διάκριση, κάθε διεθνής αναγνώριση και κάθε νέα γυναίκα που επιχειρεί, μας υπενθυμίζει ότι η αλλαγή στον οικονομικό χάρτη δεν είναι θεωρητική∙ συμβαίνει καθημερινά γύρω μας. Ως ΣΕΓΕ, θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί όπου χτυπά ο παλμός της δημιουργίας, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα κάθε γυναίκας να δημιουργεί, να εξελίσσεται και να ηγείται μέσα από το Επιχειρείν».

Ο ΣΕΓΕ θα συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση την αποστολή του: να ανοίγει δρόμους, να σπάει στερεότυπα και να στηρίζει κάθε γυναίκα που θέλει να κάνει το δικό της βήμα μέσα στο επιχειρείν.