Σε ανοδική πορεία η Vodafone στην Ελλάδα - Τι έδειξαν τα αποτελέσματα το γ' τρίμηνο

Τα μεγέθη του τρίτου τριμήνου της 12μηνης οικονομικής χρήσης που λήγει στις 31/3/2026 ανακοίνωσε η μητρική Vodafone UK. Τα συνολικά έσοδα του μητρικού ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,5% στα 10,5 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ebitda ενισχύθηκαν κατά 2,3% στα 2,8 δισ. ευρώ. Η διοίκηση του ομίλου επιβεβαιώνει τις αρχικές προβλέψεις για το σύνολο της χρήσης και εκτιμά ότι θα πετύχει το ανώτερο άκρο του εύρους των εκτιμήσεών για το προσαρμοσμένο EBITDAaL μεταξύ 11,3–11,6 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 2,4–2,6 δισ. ευρώ.

Στην Ελλάδα το μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) αυξήθηκε στα 11 ευρώ, έναντι 10,1 ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Μετά από 8 τρίμηνα πίεσης στη σταθερή τηλεφωνία τα μεγέθη ισοσκελίστηκαν και οι συνδέσεις αυξήθηκαν στο τρίτο τρίμηνο της χρήσης του 2026 στις 937.000. Οι συνδρομητές της κινητής διαμορφώθηκαν στα 4,04 εκατ από 4,1 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο της εξεταζόμενης χρήσης.

Μεγάλη άνοδο κατέγραψε η κίνηση δεδομένων. Το τρίτο τρίμηνο ανήλθε στα 207.999 Τerabyte (TB) από 154.783 ΤΒ ένα χρόνο πίσω.

Στοιχεία για την συνδρομητική TV στην Ελλάδα δεν δόθηκαν, αλλά όπως έχει γίνει γνωστό από την διοικητική ομάδα της εταιρείας στην Ελλάδα, το Vodafone ΤV έχει προσεγγίσει περίπου τους 220.000 συνδρομητές καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 10%.

Τι προβλέπει το επενδυτικό πλάνο για την Ελλάδα

Το επενδυτικό πλάνο της θυγατρικής στην Ελλάδα περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029 για δίκτυα νέας γενιάς και κρίσιμες υποδομές. Στην κινητή τηλεφωνία, το δίκτυο 5G της Vodafone καλύπτει σήμερα περίπου το 96% του πληθυσμού της χώρας και ταυτόχρονα προχωρεί η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη σε κομβικές υποδομές, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και αυτοκινητόδρομους. Ήδη, το δίκτυο 5G της Vodafone καλύπτει το 65% των πλοίων που εξυπηρετούν τη νησιωτική Ελλάδα.

Στις τεχνολογίες νέας γενιάς η Vodafone έχει αυξήσει σημαντικά τις ενεργές συνδέσεις FTTH. Μέχρι το τέλος του 2025, η εταιρεία είχε εγκαταστήσει 500.000 γραμμές οπτικής ίνας στο ιδιόκτητο δίκτυό της με στόχο οι διαθέσιμες γραμμές να φτάσουν τις 850.000 μέχρι το 2027.