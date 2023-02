Το Samsung One UI 5.1 έρχεται στις συσκευές Galaxy με τη νέα σειρά Galaxy S23

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι το One UI 5.1, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα με τη σειρά Galaxy S23 στο Galaxy Unpacked 2023, θα αρχίσει να κυκλοφορεί παγκοσμίως για άλλες συσκευές Galaxy ξεκινώντας από τη σειρά Galaxy S22, το Z Fold4, το Z Flip4, τη σειρά S21, και τη σειρά S20. Με το One UI 5.1, οι συσκευές Galaxy θα προσφέρουν πιο οπτικά ελκυστικό interface, ενσωματώνοντας νέα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν μεγαλύτερη δημιουργικότητα και εξατομίκευση για μια ακόμη πιο άνετη εμπειρία.

«Το One UI 5.1 είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα της δέσμευσης της Samsung να παρέχει στους χρήστες Galaxy τις τελευταίες καινοτομίες το συντομότερο δυνατό», σημείωσε ο Janghyun Yoon, EVP και Senior Executive στο Software Office. «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, συνεργαστήκαμε στενά με τους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας για να φέρουμε το One UI 5.1 στα τρέχοντα Galaxy smartphones και tablets σε όλο τον κόσμο μέσα σε λίγες εβδομάδες από την ανακοίνωση της σειράς Galaxy S23».

Κάμερα επαγγελματικού επιπέδου και ακόμη πιο συναρπαστικό Gallery

Το One UI 5.1 επεκτείνει τα πρόσφατα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά της κάμερας που ανακοινώθηκαν με τη σειρά Galaxy S23. Οι χρήστες Galaxy έχουν πλέον μεγαλύτερη ευελιξία για τη λήψη φωτογραφιών επαγγελματικού επιπέδου, με τις λειτουργίες Expert RAW που είναι πλέον διαθέσιμες απευθείας μέσω της εφαρμογής Galaxy Camera. Επιλέγοντας "Περισσότερα" κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, αποτυπώνονται, λήψεις υψηλής ποιότητας στη μορφή raw. Επιπλέον, η βελτιωμένη λειτουργία Photo Remaster με βάση την τεχνολογία AI βελτιώνει αυτόματα τις υποβαθμισμένες λεπτομέρειες των εικόνων, αναβαθμίζοντας τη φωτεινότητα, τελειοποιώντας τις λεπτομέρειες και κάνοντας χρωματικές διορθώσεις ακόμα και σε σκηνές με οπίσθιο φωτισμό. Αφαιρεί, επίσης, τις ανεπιθύμητες σκιές και αντανακλάσεις για μια τέλεια φωτογραφία .

Οι νέες βελτιώσεις στην πλοήγηση καθιστούν, επίσης, ευκολότερη από ποτέ την εύρεση φωτογραφιών στην εφαρμογή «Συλλογή», καθώς και τη δημιουργία κοινών οικογενειακών άλμπουμ. Πατώντας στο πρόσωπο ενός ατόμου σε μια φωτογραφία, πραγματοποιείται αναζήτηση για περισσότερες εικόνες, ενώ η εφαρμογή «Συλλογή», αναζητά πρόσωπα αγαπημένων προσώπων και τα προτείνει για οικογενειακά άλμπουμ φωτογραφιών.

Μια μοναδική εμπειρία, εξατομικευμένη για κάθε χρήστη

Η Samsung έχει επικεντρωθεί στο να δίνει στους χρήστες Galaxy μεγαλύτερο έλεγχο των συσκευών τους, προσαρμόζοντας διάφορες πτυχές του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Το One UI 5.1 προσφέρει πολλά συναρπαστικά νέα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους χρήστες να ρυθμίζουν λεπτομερώς σχεδόν κάθε πτυχή της εμπειρίας του κινητού - από την εμφάνιση μέχρι τις επικοινωνίες, τις ενέργειες και πολλά άλλα. Η Samsung παρουσίασε νέες λειτουργίες που μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο χρήσης των συσκευών και να κάνουν ανάλογες συστάσεις.

Για παράδειγμα, το νέο δυναμικό widget καιρού αναλύει τις τρέχουσες συνθήκες και δημιουργεί έναν προσαρμοσμένο σχεδιασμό που αντικατοπτρίζει το κλίμα. Οι λειτουργίες Modes και Routines έχουν διευρυνθεί για να επιτρέπουν προσαρμοσμένες ταπετσαρίες, ήχους κλήσης, ευαισθησία αφής και γραμματοσειρές που μπορούν να εξατομικεύσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία. Το One UI 5.1 βελτιώνει, επίσης, το widget Έξυπνες προτάσεις (Smart suggestions) προσθέτοντας τη δυνατότητα σύστασης τραγουδιών και λιστών αναπαραγωγής Spotify με βάση τις δραστηριότητες των χρηστών, όπως μουσική για ταξίδια ή χαλάρωση.

Μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε όλο το οικοσύστημα Galaxy

Επίσης, η Samsung έχει αναπτύξει το One UI για να φέρει μεγαλύτερη ενσωμάτωση και συνδεσιμότητα σε όλο το οικοσύστημα κινητών συσκευών και εισήγαγε χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν αυτή την αποστολή. Οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα σε όλα τα smartphonesκαι τους υπολογιστές τους με διευρυμένο Multi control μεταξύ του Galaxy Book και των smartphones.

Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή το trackpad του Galaxy Book όχι μόνο με το Galaxy tablet τους, αλλά τώρα και με επιλεγμένα Galaxy smartphones, επιτρέποντάς τους να αντιγράφουν και να επικολλούν κείμενο και να μεταφέρουν εικόνες από τη μία συσκευή στην άλλη χωρίς προβλήματα - σαν να πρόκειται για την ίδια, ενιαία συσκευή. Επιπλέον, η λειτουργία Link to Windows επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν μέσω την εφαρμογής Samsung Internet στο smartphone τους και να συνεχίσουν την περιήγηση στις ίδιες σελίδες στον υπολογιστή τους απρόσκοπτα. Οι σελίδες αυτές μπορούν, επίσης, να ανοίγουν από τη μία συσκευή στην άλλη, κάνοντας την καθημερινή ζωή ακόμη πιο εύκολη.

Διαθεσιμότητα

Η ενημέρωση λογισμικού One UI 5.1 αρχίζει να κυκλοφορεί για τη σειρά Samsung Galaxy S221, το Z Fold4, το Z Flip4, τη σειρά S212, και τη σειρά S203. Οι ενημερώσεις λογισμικού για επιπλέον συσκευές Galaxy, συμπεριλαμβανομένων των Galaxy Z Fold3 και Z Flip3, θα είναι διαθέσιμες τις επόμενες εβδομάδες.