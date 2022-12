Για την Hellas Direct η ασφάλεια δεν είναι υπόθεση της μίας μέρας. Είναι η επιτομή της λειτουργίας της και αφορά ένα προϊόν το οποίο υπηρετείται πιστά 365 ημέρες το χρόνο και 24 ώρες το 24ωρο, προσφέροντας στους πελάτες της με υψηλό αίσθημα την αίσθηση της ασφάλειας. Παράλληλα, όμως, πρόκειται και για μια υπηρεσία που εδώ και χρόνια παρέχεται με τις πιο χαμηλές τιμές, για όλους, κάθε μέρα.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, στο πλαίσιο της φετινής Black Friday, η Hellas Direct, σκέφτηκε... out of the box. Δεν μπήκε στην συνηθισμένη πρακτική «μιας ακόμα» προσφοράς ασφαλίστρων σε χαμηλότερη τιμή. Άλλωστε αυτό, για όσους τη γνωρίζουν, ισχύει κάθε ημέρα.

Αποφάσισε να κάνει κάτι πιο ουσιαστικό: να απέχει από τη «μαύρη» φασαρία, γιορτάζοντας μαζί μας τη δική της #safefriday! Μια πρωτοβουλία, με μόνιμο χαρακτήρα, που αποσκοπεί να κάνει πιο ασφαλή την κάθε μέρα των παιδιών μας!

Στην πράξη, η Hellas Direct, μέσα από την #safefriday, έριξε το χρόνο και την ενέργεια που θα αφιέρωνε στην Black Friday, σε μία προσφορά ουσίας, με πραγματική αξία για την κοινωνία: την οδική ασφάλεια των παιδιών καθώς πηγαινοέρχονται στο σχολείο τους.

Και για να το κάνει αυτό «βγήκε στο δρόμο» για να φτιάξει 100 σχολικές διαβάσεις, εξασφαλίζοντας για τα παιδιά ασφαλείς μετακινήσεις. Με σήμανση στον δρόμο, φωτεινές πινακίδες και επιδιόρθωση υποδομών ώστε να διαμορφώσουν περάσματα ασφαλή για πεζούς και οδηγούς.

Πώς ξεκίνησε η #safefriday

Η αρχή έγινε από τον δήμο Γαλατσίου. Μπορεί να ήταν μόνο η αρχή του προγράμματος, αλλά ήταν εντυπωσιακή. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκπονείται συγκεκριμένο σχέδιο, βάσει των προδιαγραφών, για κάθε διάβαση και σε συνεργασία με τον Δήμο.

Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό ελέγχεται και εγκρίνεται, προκειμένου τίποτα να μην αφήνεται στην τύχη. Την ημέρα που ορίζεται για τη δημιουργία της διάβασης, τα συνέργεια περιμένουν να νυχτώσει, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής.

Τα συνεργεία, σηκώνουν τα μανίκια. Έχοντας προμηθευτεί τις ειδικές μπογιές, τα ρολά, τις ταινίες και φυσικά τις φωτεινές πινακίδες και τα ειδικά «μάτια γάτας» για την άσφαλτο, ξεκινούν τη δουλειά, φροντίζοντας να ολοκληρώσουν το έργο με απόλυτη προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια.

Ώστε τίποτα να μην αφεθεί στην τύχη. Άλλωστε, ο Οι διαβάσεις θέλουν δουλειά: να μετρηθούν ακριβώς οι αποστάσεις, να τοποθετηθούν σωστά οι διαχωριστικές ταινίες για το κάθε χρώμα, να ανακατευτούν μπογιές, να γεμίσουν τα ψεκαστικά.

Πριν ξημερώσει, η νέα διάβαση έχει φτιαχτεί, με καθαρή διαγράμμιση στην άσφαλτο, σωστά τοποθετημένες πινακίδες που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και ανακλαστήρες – σαμαράκια (τα «μάτια γάτας») στην άσφαλτο. Κυρίως, όμως, με… μπόλικο χρώμα, που διώχνει το «μαύρο».

Λίγο αργότερα, οι κορδέλες αφαιρούνται και η νέα διάβαση παραδίδεται στα παιδιά, που μπορούν πατώντας στις λωρίδες, που έχουν σχήμα σχολικού μολυβιού για να μπουν και να βγουν από το σχολείο τους με ασφάλεια!

Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι να ολοκληρωθούν οι και οι 100 προγραμματισμένες διαβάσεις. Όταν θα γίνει αυτό ο απολογισμός θα γράφει: 30 νύχτες - 100 διαβάσεις για 20.000 ασφαλείς μαθητές και μαθήτριες. Θα καλύψει όμως πιθανόν και περισσότερες, αφού θα αναλάβει και όσες πιθανόν προκύψουν στην πορεία.

Και με τον τρόπο αυτό, η Hellas Direct μετατρέπει κάθε μέρα μας σε #safefriday!

Γιατί #safefriday;

Η Hellas Direct πιστεύει στη δικαιοσύνη και στη διαφάνεια. Είναι η ασφαλιστική εταιρεία που πιστεύει και αποδεικνύει πως πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση σε σωστές και δίκαιες τιμές στην ασφάλειά τους. Ανεξάρτητα από το πότε θα τη χρειαστούν ή πότε πρέπει να την ανανεώσουν. Γι’ αυτό και φρόντισε να εξασφαλίσει πρώτα απ’ όλα αυτό: χαμηλές και δίκαιες τιμές όλο τον χρόνο, κάθε μέρα.

Μια τέτοια εταιρική πολιτική δεν «χρειάζεται» πια την Black Friday για επιλεκτικές εκπτώσεις και επιτρέπει στην Hellas Direct να απέχει από τον πόλεμο προσφορών. Μπορεί κανείς να μη λέει «όχι» σε μια καλή έκπτωση. Η Hellas Direct όμως το «συζήτησε» με τους πελάτες της, με του οποίους συμφώνησε πως όλες οι προσφορές και τα δώρα διαρκούσαν λίγο και απευθύνονταν σε λίγους. Εκείνους που αγόραζαν ή ανανέωναν το συμβόλαιό τους αυτή την περίοδο.

Και τελικά, αποφάσισε να κινηθεί συνολικά, προς όφελος της κοινωνίας, με ένα πρόγραμμα που αφορά όλους και διαρκεί ...για πάντα. Μια και στο τέλος, η ανάγκη για ασφάλεια δεν περιορίζεται στις λίγες Black Friday ημέρες, ούτε αφορά λίγους. Μας απασχολεί κάθε μέρα και μας αφορά όλους - ειδικά εκείνους που όλοι θέλουμε πάνω από όλα να είναι ασφαλείς: τα παιδιά. Γιατί, όπως επιμένει η Hellas Direct, η ασφάλεια δεν είναι υπόθεση της μίας μέρας...