Royal Caribbean: Αναβαθμίζει τον ρόλο του Πειραιά στις κρουαζιέρες της Ανατολικής Μεσογείου

Η Royal Caribbean International, ένας από τους κορυφαίους ομίλους της βιομηχανίας της κρουαζιέρας επιλέγει ην Ελλάδα και συγκεκριμένα τον Πειραιά ως homeporting, τόσο για τη φετεινή σεζόν του 2026 όσο και για το 2027.

Αυτό ανακοίνωσαν σε ειδική εκδήλωση η κυρία Στέλλα Παπαδάκη, υπεύθυνη πωλήσεων της εταιρείας Navigator, αποκλειστική αντιπρόσωπος της RCL Cruises για την Ελλάδα και η κυρία Μαρία Ντινένη υπεύθυνη ψηφιακού μάρκετινγκ, παρουσία του προέδρου κ. Ανδρέα Στυλιανοπούλου και του κ. Μασιμιλιάνο Τζιανβενούτι, Key Account Manager της RCL Cruises LTD.

Όπως ανέφεραν, το κρουαζιερόπλοιο Brilliance of The Seas φέτος το καλοκαίρι θα αναχωρεί από το λιμάνι του Πειραιά, προσφέροντας τέσσερις κρουαζιέρες από και προς Πειραιά. Πρόκειται για κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων σε ελληνικά λιμάνια, όπως τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, ενώ θα προσεγγίσει και λιμάνια της Τουρκίας και της Κύπρου, όπως Έφεσος Μπόντρουμ, Κωνσταντινούπολη και Λεμεσός (Κύπρος). Το Brilliance of the Seas ανήκει στην κατηγορία Radiance, έχει μεικτή χωρητικότητα 90,090 τόνων, 13 καταστρώματα και μήκος 293 μέτρα. Μπορεί να φιλοξενήσει 2,142 επιβάτες σε δίκλινες καμπίνες.

Με τον τρόπο αυτό, η βιομηχανία της κρουαζιέρας συνεχίζει να αναδεικνύει την Ελλάδα ως έναν από τους πιο ελκυστικούς και στρατηγικούς προορισμούς της Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην Ανατολική Μεσόγειο θα βρίσκεται το Odyssey of the Seas, ένα πλοίο της κατηγορίας Quantum Class που συνδυάζει τεχνολογία και εμπειρίες για όλες τις ηλικίες. Έχει μεικτή χωρητικότητα 167.704 τόνων, μήκος 347μ., πλάτος 41μ., ενώ μπορεί να φιλοξενήσει έως 4200 επιβάτες.

Θα αναχωρεί από Ρώμη (Τσιβιταβέκια) και θα πραγματοποιεί κυρίως 7νύχτες κρουαζιέρες που συνδυάζουν κορυφαίους προορισμούς όπως Σαντορίνη, Μύκονο, Κουσάντασι/Έφεσο και Νάπολη/Κάπρι, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ταξίδι με ημέρες στη θάλασσα και στάσεις-ορόσημα στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Ιταλία.

Ακόμη, το Explorer of the Seas, ένα πλοίο της Royal Caribbean που συνδυάζει κλασικές “signature” εμπειρίες εν πλω με δρομολόγια υψηλής ζήτησης σε Ελλάδα και Αδριατική. To πλοίο ανήκει στην κατηγορία Voyager Class και έχει μεικτή χωρητικότητα 137.308 τόνων, μήκος 311μ., πλάτος 39μ., ενώ μπορεί να φιλοξενήσει 3114 επιβάτες. Το Explorer of the Seas θα αναχωρεί από τη Ραβέννα (Βενετία) και θα πραγματοποιεί κυρίως 7νύχτες κρουαζιέρες που συνδυάζουν εμβληματικές στάσεις όπως Αθήνα (Πειραιάς), Σαντορίνη, Μύκονο, μαζί με αγαπημένους προορισμούς της Αδριατικής όπως Σπλιτ και Ντουμπρόβνικ. Σε επιλεγμένες διαδρομές εντάσσεται επίσης το Κότορ στο Μαυροβούνιο, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό, ενώ υπάρχουν και επιλογές μεγαλύτερης διάρκειας, για όσους θέλουν πιο «γεμάτο» ταξίδι με περισσότερους προορισμούς στην περιοχή.

Η Royal Caribbean συνεχίζει να επενδύει δυναμικά και το 2027 στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ελλάδα με το Rhapsody of the Seas και εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από την Αθήνα (Πειραιάς). Σημείο κλειδί της σεζόν είναι ότι, για πρώτη φορά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Αίγυπτο με διανυκτέρευση, προσφέροντας στους επιβάτες περισσότερο χρόνο στον προορισμό και τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία πέρα από μια κλασική ημερήσια στάση. Η Αλεξάνδρεια αποκτά έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα ως σταθμός.