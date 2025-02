Roller Kappatos: Η ελληνική εταιρεία που αποτελεί την 4η παγκοσμίως στον κλάδο της με ανάπτυξη 20% ετησίως

Με παρουσία σε 15 χώρες ,αποτελώντας την 4η δύναμη παγκοσμίως στον κλάδο των αξεσουάρ λευκών ειδών η Roller Kappatos αποτελεί μια ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε πριν 54 χρόνια δίνοντας απλές λύσεις για την μετακίνηση των λευκών συσκευών και σήμερα είναι σαφώς εξαγωγική καθώς το 70% των πωλήσεων προέρχεται από το εξωτερικό.

Η Roller Kappatos βρίσκεται για περισσότερο από μισό αιώνα σε κάθε νοικοκυριό, αφού η εταιρεία ξεκίνησε το 1971 με εξειδίκευση στην κατασκευή προϊόντων που διευκολύνουν την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού. Έκτοτε, σημειώνει σταθερή ανάπτυξη με τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται κατά 20% κάθε χρόνο, όπως ανέφερε ο CEO της εταιρείας, Θεόφιλος Καππάτος, σε δημοσιογραφική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου.



Έτσι, η Roller Kappatos κατέχει σήμερα ηγετική θέση στον τομέα των οικιακών συσκευών και αξεσουάρ, έχοντας στο ενεργητικό της σημαντικές «πατέντες». Κάποιες από αυτές έχουν λήξει λόγω παρέλευσης των ετών, ωστόσο, της έχουν δώσει την αναγκαία ώθηση ανάπτυξης. Κάποιες άλλες, όμως, που τελούν εν ισχύ, σε σχέση με τα συστήματα βάσης, συσκευών,προσφέρουν καινοτόμες λύσεις μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων όπως βάσεις για κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια και στεγνωτήρια, που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου νοικοκυριού και την καθιέρωσαν στην αγορά.

Η εταιρεία έχει ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα με παρουσία σε διεθνείς αγορές, καθώς τα τελευταία 15 χρόνια εξάγει τα προϊόντα της σε 15 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Σιγκαπούρη και η Αυστραλία. Η εξαγωγική δραστηριότητά της συνεχίζεται δυναμικά και το 2025, διευρύνοντας το «άνοιγμα» σε νέες αγορές, όπως η Ρουμανία, η Σερβία, η Λετονία και η Δανία.

Όπως χαρακτηριστικά, ανέφερε ο CEO της Roller Kappatos, Θεόφιλος Καππάτος: «Αν και είμαστε μια ιστορική ελληνική εταιρεία με περισσότερο από μισό αιώνα δραστηριότητας, όραμα και στόχος μας στην Roller Kappatos, είναι και θα παραμείνει να κατασκευάζουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που σχεδιάζονται με γνώμονα την καινοτομία, τη λειτουργικότητα και την βιωσιμότητα. Εξελισσόμαστε καθημερινά, διατηρώντας ψηλά στην ατζέντα μας τον σεβασμό στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και τον Άνθρωπο και την ευθύνη του να παράγουμε προϊόντα που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα και εξυπηρετούν τις ανάγκες του σύγχρονου σπιτιού.»

Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία επενδύει διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και εξοπλισμό υλοποιώντας την τελευταία δεκαετία επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό μέρος των επενδύσεων αφορά την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου εργοστασίου με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την εξέλιξη της εταιρείας στο πλαίσιο του αναπτυξιακού πλάνου που έχει δρομολογηθεί μέχρι το 2030.

Ταυτόχρονα, το επενδυτικό της πλάνο περιλαμβάνει ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως η ρομποτική συναρμολόγηση και οι αυτοματοποιημένοι φούρνοι βαφής, ενώ είναι σε εξέλιξη ψηφιακός μετασχηματισμός με την ανάπτυξη Enterprise Resource Planning, Warehouse management system και B2B πλατφόρμας. Η επενδυτική αυτή στρατηγική ενισχύει την ηγετική θέση της εταιρείας στην αγορά και εξασφαλίζει την άριστη εξυπηρέτηση για τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Τα προϊόντα της Roller Kappatos, είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών, με περισσότερα από 800 σημεία παρουσίας, όπως μεγάλες αλυσίδες λιανικής, καταστήματα DIY (Do It Yourself), Super Markets, χρωματοπωλεία, αλλά και σε ηλεκτρονικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

To portfolio των προϊόντων της Roller Kappatos περιλαμβάνει, Τροχήλατες Βάσεις Λευκών Συσκευών, Βάση σύνδεσης Πλυντηρίου-Στεγνωτηρίου και Ηλεκτρικές ψηστιέρες, αλλά και Ταψιά Ανοξείδωτα και Εμαγιέ.

Σε σχέση με τον τζίρο, αυτός εκτιμάται για το 2024, στα 4,5 εκατ. ευρώ, με το 80% εξ αυτών να γίνονται από τα συστήματα βάσης συσκευών.

Σημαντικό ζήτημα, πάντως, για μια ελληνική εξαγωγική εταιρεία, που αξιοποιεί ελάσματα από μέταλλα είναι το κόστος των πρώτων υλών, αλλά και η ενέργεια. Βέβαια, η εταιρεία επενδύει στην πράσινη μετάβαση, έχοντας μειώσει κατά 30% τις εκπομπές διοξειδίου και αναζητώντας λύσεις εξοικονόμησης.

Ωστόσο, η χρήση ειδών χάλυβα και αλουμινίου αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση σε σχέση με το κόστος, λόγω ενέργειας και γεωπολιτικών ισορροπιών. Και αυτό την ώρα που ανταγωνίζεται κινεζικές εταιρείες. «Πριν χρόνια βασιζόμασταν στον ελληνικό χάλυβα, πλέον, είναι εισαγόμενος από τους προμηθευτές μας, που υπόκεινται σε δασμούς. Έτσι σε σχέση με έναν Κινέζο ανταγωνιστή πληρώνουμε κατά 40% πιο ακριβά τον χάλυβα, ωστόσο καταφέρνουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί» τόνισε ο κ. Καππάτος. Πάντως, τόσο για τον χάλυβα όσο και για αλουμίνιο η εταιρεία συνεργάζεται με ελληνικές εταιρείες διέλασης.