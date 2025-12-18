Rheinmetall: Ξεκινά την πώληση των μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων της

Η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκίνησε τη διαδικασία πώλησης των μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων της και θα τις κατατάξει ως διακοπείσες δραστηριότητες με άμεση ισχύ.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η πώληση, η οποία περιλαμβάνει το τμήμα Power Systems, αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την εστίαση των δραστηριοτήτων του ομίλου στις βασικές στρατιωτικές του δραστηριότητες.

Η Rheinmetall πρόσθεσε ότι θα καταγράψει μια μη ταμειακή απομείωση αξίας περίπου 350 εκατ. ευρώ λόγω των διακοπείσων δραστηριοτήτων.

Η απομείωση δεν έχει καμία επίδραση στη ρευστότητα ή στα κέρδη των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του ομίλου, ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Η Rheinmetall ενημέρωσε επίσης τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος και αναμένει αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 30% και 35%, από την προηγούμενη εκτίμηση για αύξηση 25% έως 30% που είχε δημοσιεύσει τον Νοέμβριο.

Προς το παρόν, προβλέπει λειτουργικό περιθώριο 18,5% έως 19,0%, σε σύγκριση με 15,5% προηγουμένως.

Η πώληση αναμένεται να υπογραφεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά από διαπραγματεύσεις με δύο υποψήφιους αγοραστές.

Τον Μάιο, ο διευθύνων σύμβουλος της Rheinmetall, Armin Papperger, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε έρθει σε επαφή με πιθανούς αγοραστές των μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων της και βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις μαζί τους.