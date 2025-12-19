Qualco: Δυναμική ανάπτυξη με εξαγορές και επενδύσεις

H Qualco συνεχίζει απρόσκοπτα το αναπτυξιακό της πλάνο το οποίο προβλέπει εξαγορές εταιρειών και επενδύσεις στις πλατφόρμες της, πάνω στις οποίες «πατάνε» μεγάλες τράπεζες από Ελλάδα και εξωτερικό για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Η εταιρεία τον Μάιο του 2025 εισήλθε στο ΧΑ αντλώντας καθαρά κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των εξόδων της δημόσιας εγγραφής) ύψους 47,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά μέχρι τέλος Νοεμβρίου είχαν διατεθεί 19,5 εκατ. ευρώ και πιο συγκεκριμένα 8 εκατ. για εξαγορές, 8 εκατ. για επενδύσεις στις πλατφόρμες και 3,5 εκατ. για κεφάλαιο κίνησης. Μένουν προς αξιοποίηση άλλα 28,3 εκατ. ευρώ.

Στη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίστηκε η αλλαγή του τρόπου διάθεσης μέρους των παραπάνω κεφαλαίων. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η ενίσχυση των θυγατρικών εταιρειών να μη γίνει με αυξήσεις κεφαλαίου αλλά με την έκδοση ομολογιακών δανείων που θα καλύψει η μητρική, κάτι που δεν προβλεπόταν στο ενημερωτικό δελτίο για την είσοδο στο ΧΑ.

Όπως εξήγησε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Qualco Ορέστης Τσακαλώτος, η χρηματοδότηση μέσω ομολογιακών δανείων δεν επηρεάζει τη μετοχική σύνθεση των εταιρειών του ομίλου και κατά συνέπεια την οργανωτική διάρθρωσή του, ενώ παράλληλα είναι πιο άμεση και λιγότερο γραφειοκρατική από μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτεί εγκρίσεις και τροποποιήσεις καταστατικού. Επίσης, το σώμα των μετόχων ενέκρινε την αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών και τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για το 2025.

Στον Μid Cap της FTSE η μετοχή από τις 22 Δεκεμβρίου

H εταιρεία στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν η Μαριάννα Λάτση, ο Γιώργος Μουνδρέας και ο Θοδωρής Κυριακού εισήχθη στο ΧΑ τον περασμένο Μάιο με τιμή εκκίνησης τα 5,46 ευρώ και αποδίδει υπεραξίες 15% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στα 6,29 ευρώ, ενώ Euroxx και Χρυσοχοΐδης στα τελευταία τους reports δίνουν τιμή στόχο τα 7 ευρώ.

Η μετοχή της εταιρείας από την ερχόμενη Δευτέρα θα ενταχθεί στον δείκτη Mid Cap του FTSE Russell καθώς και στους αντίστοιχους τεχνολογικούς δείκτες του ΧΑ και του FTSE. Σήμερα αναμένεται και το rebalancing στη μετοχή από τις κινήσεις των θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Το 2024 το 87% των κερδών ebitda προήλθε από Τεχνολογία, Λογισμικό και Πλατφόρμες και το 13% από διαχείριση χαρτοφυλακίων. Η Qualco ξεκίνησε ως πάροχος λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής στην ελληνική αγορά αλλά έχει μετασχηματιστεί σε έναν πολυεπίπεδο οργανισμό με παρουσία σε 30 χώρες με 140 πελάτες από ένα ευρύ σύνολο τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ο όμιλος πραγματοποίησε έσοδα 89 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ τα προσαρμοσμένα ebitda ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 31% σε ετήσια βάση.

Το περιθώριο EBITDA σε δωδεκάμηνη βάση διαμορφώθηκε στο 21%, όπως προέβλεπε το ενημερωτικό δελτίο και ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA παρέμεινε σταθερός στο 0,8x.