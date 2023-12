Πύργος Πειραιά: Ολοκληρώνεται ο «πράσινος» γίγαντας των 88 μέτρων

Μια ανάσα πριν την ολοκλήρωσή του, βρίσκεται ο Πύργος Πειραιά, ο οποίος, μέσα στους επόμενους μήνες, ξεκινά την πλήρη λειτουργία του.

Ο πρώτος «πράσινος» ουρανοξύστης της χώρας, με 22 ορόφους, ύψος 88 μέτρα, δομημένη επιφάνεια 34.623 τ.μ και πανοραμική θέα στον Σαρωνικό και όλο το λεκανοπέδιο, αναπτύσσεται, ως ένα πρότυπο βιωσιμότητας, από την Piraeus Tower Α.Ε. - κοινοπραξία των DIMAND, EBRD, PRODEA Investments.

Το αρχιτεκτονικό τοπόσημο που βρίσκεται στην αφετηρία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στην καρδιά ενός εκ των μεγαλύτερων επιβατικών λιμανιών της Ευρώπης, θα είναι ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της χώρας.

Με στόχο την ανώτατη πιστοποίηση Platinum, κατά το διεθνές πρότυπο LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), καθώς και την πιστοποίηση WELL, που σχετίζεται με την υγεία και ευεξία των χρηστών του κτηρίου, αποδεικνύεται η δέσμευση του επενδυτικού σχήματος για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, το κτήριο διαμορφώθηκε βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών που αφορούν λ.χ. στη βέλτιστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα, το άφθονο φυσικό φως, την ποιότητα του νερού και τη διαχείριση του θορύβου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο αποτελεί μοναδικό παράδειγμα επανάχρησης, το οποίο είναι πλέον ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στη συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αντί να κατεδαφιστεί η υφιστάμενη όψη του κτιρίου, αποσυναρμολογήθηκε προσεκτικά με επί τόπου διαχωρισμό των υλικών τα οποία στη συνέχεια στάλθηκαν προς ανακύκλωση στο εξωτερικό. Μια διαδικασία που πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά στα Βαλκάνια, τον περασμένο Οκτώβριο, όταν το 99% των υλικών της υφιστάμενης όψης του Πύργου μεταφέρθηκε προς ανακύκλωση στη Ρουμανία, με σκοπό να επιστρέψει στην Ελλάδα ως νέο υλικό και μέρος του να επανατοποθετηθεί στο έργο. Με τη διαδικασία αυτή, ανακυκλώθηκαν περισσότεροι από 126Τ γυαλιού.

Με τις καινοτομίες που εφαρμόστηκαν, ο Πύργος Πειραιά αντιπροσωπεύει ένα υψηλό πρότυπο στην αναγέννηση κτηρίων που σέβονται το περιβάλλον και αναβαθμίζουν τις πόλεις μας.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Piraeus Tower Α.Ε., μια κοινοπραξία της DIMAND με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Prodea Investments, μετά από την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης, διάρκειας 99 ετών, με τον Δήμο Πειραιά. Οι κατασκευαστικές εργασίες υλοποιούνται από την ΤΕΡΝΑ, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ Lead Architect είναι η BETAPLAN, Façade Architect – Common Areas Architect η PILA και Retail Architect η ASPA KST.