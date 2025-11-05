Public Smart Park: Το νέο «έξυπνο» κατάστημα που φέρνει φρέσκια πνοή στο retail

Τέσσερις μήνες λειτουργίας μετρούν ήδη τα Public στο Smart Park, και όλα δείχνουν πως η νέα άφιξη στο μεγαλύτερο ανοιχτό εμπορικό πάρκο της χώρας ήρθε για να μείνει. Το κατάστημα έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να κερδίσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών, συνδυάζοντας τεχνολογία, ψυχαγωγία και προϊόντα για το σπίτι, σε έναν ενιαίο, λειτουργικό χώρο που ξεχωρίζει για τον σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση.

Ένα κατάστημα φιλικό προς τον πελάτη

Η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει κανείς μπαίνοντας στο Public Smart Park είναι η διαφορετική του αρχιτεκτονική. Σε ένα επίπεδο, ανοιχτό, χωρίς περίπλοκα επίπεδα ή “κρυφά” corners, το κατάστημα έχει σχεδιαστεί με στόχο ο πελάτης να προσανατολίζεται εύκολα και να βρίσκει άμεσα αυτό που χρειάζεται. Όπως μας είπε ο υπεύθυνος καταστήματος, Γιάννης Δήμας, το feedback των επισκεπτών είναι ιδιαίτερα θετικό για την εργονομία και την καθαρότητα της διάταξης.

Μπαίνοντας, αριστερά απλώνεται ο κόσμος του home, με προϊόντα για κάθε ανάγκη του νοικοκυριού, από προετοιμασία φαγητού και καθαριότητα, μέχρι κλιματισμό και προσωπική φροντίδα. Από σίδερα και τοστιέρες μέχρι air fryers και κλιματιστικά, όλα είναι οργανωμένα σε θεματικές ενότητες που κάνουν το browsing ευχάριστο.

Στα δεξιά δεσπόζει η τεχνολογία με κινητά, tablets, laptops, φωτογραφικές μηχανές, ακουστικά, soundbars και τηλεοράσεις. Πιο πίσω, στο κέντρο του καταστήματος, ο χώρος του πολιτισμού με βιβλία, παιχνίδια και σχολικά είδη, ένας μικρόκοσμος ψυχαγωγίας που θυμίζει τα πρώτα χρόνια του brand, όταν το βιβλίο ήταν στο DNA του Public.

Ανθρώπινο πρόσωπο και τοπική απασχόληση

Σήμερα το κατάστημα απασχολεί 29 εργαζομένους, οι περισσότεροι εκ των οποίων προέρχονται από την περιοχή. Η επιλογή αυτή, όπως φαίνεται, αποδίδει. Σε μια αυτοψία που πραγματοποιήσαμε, η εξυπηρέτηση ήταν άμεση τη στιγμή που επιθυμήσαμε περισσότερες λεπτομέρειες σε κάποιο section ή προιόν.

«Στο κατάστημα υπάρχουν αρκετοί home experts, άνθρωποι που γνωρίζουν σε βάθος τις οικιακές συσκευές και μπορούν να καθοδηγήσουν σωστά τον πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του», εξηγεί ο κ. Δήμας.

Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να έχει ήδη απτά αποτελέσματα. Ο τομέας της τεχνολογίας παραμένει ο ισχυρότερος σε τζίρο, με κινητά, τηλεοράσεις και laptops να πρωταγωνιστούν. Ακολουθεί το κομμάτι του πολιτισμού, βιβλία και σχολικά, που παρουσίασε ισχυρή κίνηση την περίοδο της επιστροφής στα σχολεία, ενώ τρίτος σε επίδοση είναι ο τομέας του home.

Kids area και εμπειρία για όλη την οικογένεια

Το Public στο Smart Park δεν απευθύνεται μόνο σε όσους ψάχνουν μια τηλεόραση ή ένα βιβλίο. Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την οικογενειακή εμπειρία. Στον χώρο του βιβλίου υπάρχει kids area, όπου τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά, δίνοντας στους γονείς τον χρόνο να περιηγηθούν με άνεση.

«Τα περισσότερα θετικά σχόλια τα λαμβάνουμε για τον τρόπο που είναι στημένο το κατάστημα και για τη γκάμα του πολιτισμού», λέει ο κ. Δήμας και προσθέτει: «Ο επισκέπτης μπορεί να βρει σχεδόν τα πάντα, σε έναν χώρο φιλικό, ζωντανό και εύκολα προσβάσιμο».

Η κίνηση και οι ώρες αιχμής

Σύμφωνα με τα στοιχεία του καταστήματος, τις καθημερινές η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται από τις 10:30 έως τις 12:30 και ξανά το απόγευμα, από τις 18:30 έως το κλείσιμο. Τα Σαββατοκύριακα, όπως είναι φυσικό, το κατάστημα κινείται σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μια «τυπική» ημέρα καταγράφει 2.000 έως 2.500 επισκέπτες, ενώ σε περιόδους εκδηλώσεων ή θεματικών events ο αριθμός ανεβαίνει στις 3.500. Οι δράσεις αυτές, όπως παρουσιάσεις βιβλίων ή συνεργασίες με μικρά και μεγάλα brands, εμπλουτίζουν την εμπειρία και ενισχύουν περαιτέρω το ενδιαφέρον των επισκεπτών και καταναλωτών.

Επενδυτική δυναμική και retail στρατηγική

Το Public Smart Park εντάσσεται στο τριετές επενδυτικό πλάνο ύψους 10 εκατ. ευρώ του Ομίλου Public Group, που στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας αγορών στα φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Το κατάστημα καταλαμβάνει 1.155 τ.μ. και αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη φιλοσοφία του brand: ενιαίοι, λειτουργικοί χώροι, σύγχρονος σχεδιασμός, εξειδικευμένο προσωπικό και ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμής.

Η εταιρεία επενδύει επίσης στην καινοτομία μέσω των υπηρεσιών Klarna και Flex Pay, που δίνουν τη δυνατότητα αγορών σε δόσεις ακόμη και χωρίς κάρτα. Το retail για το Public δεν είναι πια μόνο φυσική εμπειρία, αλλά και έξυπνη, υβριδική σχέση με τον πελάτη, όπου online και offline λειτουργούν συμπληρωματικά.

Νέα κεφάλαια: Από το Smart Park στην Πατησίων

Η δυναμική επέκταση συνεχίζεται. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έκανε πρεμιέρα το νέο “Public + home” σε έναν ιστορικό χώρο της Πατησίων. Ο παλιός κινηματογράφος «Άντζελα» μεταμορφώθηκε σε ένα τριώροφο κατάστημα 1.700 τ.μ., δίνοντας ξανά ζωή σε έναν χώρο που για δεκαετίες συνδεόταν με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Εκεί φιλοξενούνται τα κορυφαία brands λευκών και μικρών οικιακών συσκευών, μαζί με προϊόντα τεχνολογίας, ενώ λειτουργεί και corner της iRepair, προσφέροντας άμεσο service για κινητά, tablets και laptops. Πρόκειται για το όγδοο “Public + home” στην Αττική, ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια του Ομίλου να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία αγοράς στο φυσικό κατάστημα.