Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ)

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) αναβαθμίζει τις ψηφιακές της υπηρεσίες, παρέχοντας ηλεκτρονικά πρόσβαση στο διαχρονικό αρχείο αεροφωτογραφιών της, καθώς και σε όλα τα χορηγούμενα γεωγραφικά υλικά (ΓΥ) της, μέσω διαδικτυακής πύλης.

Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας, πρότυπος οργανισμός σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέσα από το έργο της ψηφιοποίησης και διάθεσης του αρχείου, πολίτες και φορείς θα μπορούν να αξιοποιήσουν σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως: αναζήτηση αεροφωτογραφιών και λοιπών ΓΥ στο Portal της ΓΥΣ, υποβολή αιτήματος, ταχεία συλλογή/προετοιμασία ψηφιακού υλικού, ηλεκτρονική διάθεση/αποστολή των επιλεγμένων ΓΥ, καθώς και παρακολούθηση της πορείας της παραγγελίας/αιτήματος μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Παράλληλα, προβλέπονται μηχανισμοί διασφάλισης ακεραιότητας και κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και συμμόρφωσης με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και ασφαλή εξυπηρέτηση.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΥΣ, με δυνατότητα ταυτοποίησης/σύνδεσης βάσει κωδικών Taxisnet.

Πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή Ημερίδα για την παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρει το συγκεκριμένο έργο και την διευκόλυνση υπηρεσιών και πολιτών για την εύρεση και την απόκτηση ψηφιακού υλικού.