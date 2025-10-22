Η PrimaLend υποβάλλει αίτηση πτώχευσης - Οι χαμηλού εισοδήματος δανειολήπτες στις ΗΠΑ υπό πίεση

Η υποχρεωτική δανειοδοτική εταιρεία PrimaLend Capital Partners υπέβαλε αίτηση προστασίας από πτώχευση βάσει του Κεφαλαίου 11 την Τετάρτη, σε μια ακόμη ένδειξη ότι οι χαμηλού εισοδήματος καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις.

Τα αρχεία της εταιρείας ενώπιον δικαστηρίου στο Τέξας έδειξαν ότι η PrimaLend δήλωσε τόσο περιουσιακά στοιχεία όσο και υποχρεώσεις κάτω από τα 500 εκατ. δολάρια.

Η PrimaLend παρέχει χρηματοδότηση σε καταναλωτικά και εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω πιστωτικών διευκολύνσεων βασισμένων σε περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, εξυπηρετεί την αγορά «buy-here-pay-here» αυτοκινήτων, όπου οι αντιπρόσωποι πωλούν και χρηματοδοτούν απευθείας οχήματα σε πελάτες με περιορισμένη ή κακή πιστοληπτική ικανότητα.

Η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters, ενώ η Bloomberg News ανέφερε πρώτη την πτώχευση νωρίτερα την ημέρα.

Οι δανειστές υποκατηγορίας (subprime lenders) παρέχουν δάνεια σε δανειολήπτες με χαμηλότερα πιστωτικά ιστορικά ή χαμηλούς πιστωτικούς βαθμούς, συνήθως με υψηλότερα επιτόκια για να αντισταθμίσουν τον αυξημένο κίνδυνο αθέτησης.

Τον προηγούμενο μήνα, η Bloomberg ανέφερε ότι οι πιστωτές της PrimaLend σκέφτονταν να πιέσουν την εταιρεία σε πτώχευση, καθώς παραμένουν απλήρωτοι για μήνες.

Πολλοί χαμηλού εισοδήματος καταναλωτές, σύμφωνα με αναλυτές, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις πληρωμές τους, οδηγώντας σε αύξηση των καθυστερήσεων σε αυτοκίνητα, προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Η πίεση αυτή αντικατοπτρίζει τον συνδυαστικό αντίκτυπο του υψηλού κόστους δανεισμού, της αύξησης του κόστους διαβίωσης και των εξαντλημένων αποταμιεύσεων, αφήνοντας τους δανειολήπτες υποκατηγορίας ιδιαίτερα ευάλωτους σε οικονομικούς κραδασμούς.

Η Tricolor, η οποία πουλούσε αυτοκίνητα και παρείχε δάνεια κυρίως σε χαμηλού εισοδήματος ισπανόφωνες κοινότητες στο νοτιοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ, υπέβαλε επίσης αίτηση πτώχευσης τον Σεπτέμβριο, προκαλώντας σοκ στους επενδυτές και κατηγορίες για απάτη και κακή διαχείριση τις τελευταίες εβδομάδες.