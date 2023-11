Praktiker Hellas: «We mind your Business» για 5η χρονιά στην Xenia 2023

Η Praktiker Hellas, το No. 1 ελληνικό δίκτυο καταστημάτων Home Improvement & DIY, συμμετέχει για 5η χρονιά στην Xenia, τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση για τον Τουρισμό και τη Φιλοξενία. Η έκθεση θα διεξαχθεί 25-27 Νοεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo και η Praktiker με κεντρικό μήνυμα «We mind your Business» θα είναι εκεί προσφέροντας ολοκληρωμένες Β2Β λύσεις.

Με πλούσιες προϊόντικές προτάσεις και καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν την κάθε ανάγκη, η Praktiker αποδεικνύει για ακόμη μια χρονιά, ότι πρόκειται για έναν all inclusive προορισμό αλλά και έναν αξιόπιστο σύμμαχο μαζί με τον οποίο οι επαγγελματίες μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον της επιχείρησης τους. Η B2B ομάδα της εταιρείας, Praktiker Business, θα βρίσκεται στο περίπτερο B07-C10 στο Hall 2, έτοιμη να μοιραστεί με τους επισκέπτες τις νέες τάσεις στον κλάδο της φιλοξενίας, ψηφιακές επιλογές αλλά και στοχευμένες custom made λύσεις που θα πάνε την επιχείρησή τους στην επόμενη μέρα.

Με moto «We Mind Your Business» η Praktiker εστιάζει σε τέσσερις βασικές αρχές: We mind your Hospitality, We mind Your Inspiration, We mind your Accessibility και We mind your Sustainability. Κάθε αρχή άπτεται της γενικότερης εταιρικής φιλοσοφίας για ένα καλύτερο, συμπεριληπτικό και βιώσιμο μέλλον για άλλους. Έτσι, μέσα από την καθοδήγηση των B2B έμπειρων συμβούλων της Praktiker, ο επιχειρηματίας θα ανακαλύψει τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση του θα γίνει το απόλυτο place to be, προσφέροντας ξεχωριστές εμπειρίες διαμονής ενώ ταυτόχρονα είναι πλήρως προσβάσιμη και βιώσιμη.

Από το κουταλάκι του καφέ μέχρι τον πιο αναπαυτικό καναπέ, στα Praktiker θα βρείτε τα πάντα για μια φιλόξενη επιχείρηση!

Για προσκλήσεις μπείτε στο: https://www.praktiker.gr/xenia