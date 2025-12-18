Πώς η Aegean επεκτείνεται σε Μέση Ανατολή, Ινδία και εξωτικούς προορισμούς

Μετά από 35 χρόνια η Αegean είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που καθιερώνει απευθείας σύνδεση μεταξύ της Ευρώπης και της Βαγδάτης, την πρωτεύουσα του Ιράκ. Η νέα απευθείας διεθνή πτήση Αθήνα - Βαγδάτη θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο.

Υπενθυμίζεται πως από τον περασμένο Φεβρουάριο η Αegean είχε εγκαινιάσει τη γραμμή Αθήνα - Ερμπίλ. Η Ερμπίλ είναι η πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Βόρειου Ιράκ.

Σε αυτές τις γραμμές κυριαρχεί η Turkish Airlines αλλά τώρα η είσοδος της Αegean δημιουργεί νέα δεδομένα και δίνει ένα γεωπολιτικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα μέσω του μεγαλύτερου αερομεταφορέα της.

Εντός του 2026 η Αegean θα εγκαινιάσει και γραμμή απευθείας με την Ινδία. Πρώτος σταθμός το Νέο Δελχί και θα ακολουθήσει η Βομβάη. Η Aegean θα παραλάβει άμεσα δύο νέα Αirbus A321neo XLR για μεγάλες αποστάσεις (Extra Long Range) με αυτονομία έως 10,5 ώρες που θα της επιτρέψουν να ξεδιπλώσει το πλάνο επέκτασής της σε Μέση Ανατολή και Ινδία.

Επίσης, η εταιρεία αυτή την περίοδο διερευνά και τη δυνατότητα επέκτασης σε Υποσαχάρια Αφρική (Κένυα -Αιθιοπία) αλλά και σε εξωτικούς προορισμούς, όπως Αγιος Μαυρίκιος και Σεϋχέλλες. Για αυτούς τους προορισμούς ο σχεδιασμός είναι για το 2027 και θα εξαρτηθεί από το ρυθμό παραλαβής των αεροπλάνων για μεγάλες αποστάσεις που έχει παραγγείλει η εταιρεία.

Η Αegean έλαβε πρόσφατα από την Αρχή Πολι­τι­κής Αερο­πο­ρίας την έγκριση να εκτε­λεί τακτικά δρο­μο­λόγια στις γραμ­μές Αθήνα Πορτ Λουί (Μαυ­ρίκιος) με τρεις εβδο­μα­διαίες πτήσεις και Αθήνα - Βικτώ­ρια (Σεϋχέλ­λες) με τέσ­σε­ρις εβδο­μα­διαίες πτήσεις.

Η Eurobank Equities στο τελευταίο της report για την Αegean αύξησε την τιμή-στόχο στα 16 ευρώ έναντι 15,6 ευρώ προηγουμένως με σύσταση «Αγορά».

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Εurobank Equities, η Aegean διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με καθαρό δανεισμό/EBITDA κοντά στο 2x το 2025, παρά τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στον στόλο, και με περαιτέρω αποκλιμάκωση προς το 1x μετά το 2027. Η ισχυρή ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών παρέχει περιθώριο για συνεχιζόμενες διανομές προς τους μετόχους. Από την επαναφορά των μερισμάτων το 2023, η Aegean διατηρεί ελκυστικό προφίλ διανομής και οι αναλυτές αναμένουν μερισματική απόδοση στο εύρος 6%–7%.