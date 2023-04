POLYGREEN: Πώς η Τήλος έγινε το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο

Στην έμπρακτη εφαρμογή της βιωσιμότητας, της κυκλικής οικονομίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, το όνομα που κάνει τη διαφορά είναι η Polygreen. Ο ελληνικός όμιλος με τη διεθνή διάσταση, δεν χρειάζεται βέβαια συστάσεις.

Η εταιρεία έχει γίνει ήδη γνωστή μέσα από το έργο και τις υπηρεσίες της, διαμορφώνοντας ένα παγκόσμιο παράδειγμα, όπως είναι και το καινοτόμο πρόγραμμα “Just Go Zero Tilos” της Polygreen, με το οποίο η Τήλος έγινε το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων. Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της εφαρμογής του, το πρόγραμμα επιδεικνύει εντυπωσιακά αποτελέσματα, φέρνοντας διεθνή αναγνώριση και θαυμασμό!

Τέτοιες μέρες πριν ένα χρόνο, η Polygreen ξεκίνησε να εφαρμόζει το project “Just Go Zero Tilos”, φιλοδοξώντας να κάνει για πρώτη φορά πράξη τα μηδενικά απόβλητα, σε ένα ελληνικό νησί. Με μία πολύ μεγάλη επένδυση σε τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό και νέες υποδομές, κατάφερε να αξιοποιήσει όλα τα αστικά στέρεα απόβλητα που παράγονται στο νησί, μειώνοντας το αποτύπωμά τους στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Τήλου.

Για τον σκοπό αυτό, συνεργάστηκε με ολόκληρη την τοπική κοινότητα και άνοιξε το δρόμο για την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Με την εφαρμογή του “Just Go Zero Tilos”, καταργήθηκε ο ΧΥΤΑ και οι δημόσιοι κάδοι και υιοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης, που ξεκινά από τη συλλογή πόρτα-πόρτα και καταλήγει στην πλήρη αξιοποίηση των αποβλήτων που παράγονται στο νησί. Σήμερα η Τήλος, αποτελεί το πρώτο νησί που πέτυχε 100% εκτροπή από την ταφή αποβλήτων, με 87% ποσοστό ανακύκλωσης.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, με διεθνή αναγνώριση, το οποίο αποδεικνύει τη δυνατότητα της Polygreen να το εφαρμόσει, αλλά και της τοπικής κοινότητας να ανταποκριθεί.

Κλειδί ο διαχωρισμός στην πηγή

Η υλοποίηση του οράματος άρχισε τον Ιούνιο του 2021, όταν οι εργαζόμενοι της Polygreen ξεκίνησαν να μιλούν με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες του νησιού, πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα και ενημερώνοντάς τους για τους στόχους και τα οφέλη του προγράμματος. H προσέγγιση αυτή, συνέβαλε σημαντικά στην αλλαγή στάσης και αντίληψης της τοπικής κοινότητας για τα απόβλητα, κάτι που αποτυπώθηκε στην εντυπωσιακή ανταπόκρισή τους στις νέες πρακτικές που έφερε το Just Go Zero Tilos.

Σε συνέχεια συζητήσεων και διαβουλεύσεων σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής του προγράμματος στο νησί, μοιράστηκε ειδικός εξοπλισμός για τη διευκόλυνση του διαχωρισμού των υλικών σε τρεις κατηγορίες: οργανικά, ανακυκλώσιμα, μη-ανακυκλώσιμα. Τα οργανικά απόβλητα συλλέγονται σε ξεχωριστή βιοδιασπώμενη σακούλα, τα ανακυκλώσιμα υλικά σε ειδική τσάντα και τα αποτσίγαρα σε ειδικά μεταλλικά δοχεία.

Η συλλογή των υλικών πραγματοποιείται με ηλεκτροκίνητα οχήματα τα οποία περνούν από κάθε σπίτι τρεις φορές την εβδομάδα (το καλοκαίρι τέσσερις) και σε καθημερινή βάση από τις επιχειρήσεις, ώστε να παραλάβουν τα υλικά τα οποία οδηγούνται στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας, το σύγχρονο και πρότυπο κέντρο επεξεργασίας και διαχείρισης που έχει αντικαταστήσει τον παλαιό ΧΥΤΑ. Εκεί γίνεται η περαιτέρω διαλογή των ανακυκλώσιμων σε 25 ρεύματα και η μετατροπή των οργανικών σε εδαφοβελτιωτικό, δηλαδή λίπασμα, το οποίο παραμένει για τον εμπλουτισμό του εδάφους στο νησί. Εκεί γίνεται επίσης και η πρώτη επεξεργασία των μη ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου να προωθηθούν για την παραγωγή δευτερογενούς εναλλακτικού καυσίμου για χρήση στην τσιμεντοβιομηχανία.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από ειδική καινοτόμο πλατφόρμα, η οποία καταγράφει τον όγκο των αποβλήτων που συλλέγονται στις τρεις βασικές κατηγορίες ανακυκλώσιμα, μη ανακυκλώσιμα και οργανικά, ανά νοικοκυριό και συνολικά. Μέσα από την πλατφόρμα, κάτοικοι και επιχειρήσεις μπορούν να γνωρίζουν την ποσότητα των υλικών που ανακυκλώνουν, σε πραγματικό χρόνο. Η ενημέρωση με τα δεδομένα αυτά, τους δίνει επιπλέον κίνητρο να επιτύχουν ολοένα και υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης, στην περιοχή Λιβάδια λειτουργεί Κέντρο Πληροφόρησης (Point Zero), όπου κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν και να λύσουν οποιαδήποτε απορία σχετικά με το πρόγραμμα.

Από τις αρχές του 2022 μέχρι και σήμερα, 350 τόνοι υλικών έχουν ανακυκλωθεί, ενώ αντίστοιχα έχει αποτραπεί η απόρριψή τους στη χωματερή του νησιού, η οποία είναι πλέον ανενεργή...

Η πρώτη επέτειος του “Just Go Zero Tilos” συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων που καθιέρωσε φέτος για πρώτη φορά ο ΟΗΕ και θα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Μαρτίου, με στόχο την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την ενημέρωση του κοινού για τη μείωση και υπεύθυνη παραγωγή αποβλήτων. Στο μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επεσήμανε ότι «ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον κόσμο μας και να σημειώσουμε πρόοδο προς κυκλικές οικονομίες μηδενικών αποβλήτων, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη» και κατέληξε «οφείλουμε να επενδύσουμε μαζικά σε σύγχρονα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και πολιτικές που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να επαναχρησιμοποιούν και να ανακυκλώνουν τα πάντα».

Έρχεται η πιστοποίηση «Δήμου Μηδενικών Αποβλήτων»

Βασική προτεραιότητα των φορέων της περιοχής, είναι να ενταχθεί το νησί στο πρόγραμμα Zero Waste Cities, μέσα από την έναρξη της συνεργασίας με το Mission Zero Waste Academy, με το Zero Waste Europe και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Στην επέτειο της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την εκκίνηση του προγράμματος, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen, Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, με την ομάδα της εταιρείας, τη Δημοτική Αρχή και τους περίπου 600 μόνιμους κατοίκους του απομακρυσμένου νησιού, γιόρτασαν την επιτυχία αυτή, στην πλατεία των Λιβαδιών, στο λιμάνι της Τήλου. Στα πλαίσια του εορτασμού, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους επιχειρηματίες του νησιού, για την καλύτερη προετοιμασία ενόψει της τουριστικής σεζόν και το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε γιορτή στην πλατεία.

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen, Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος.

«Καταφέραμε να κάνουμε την Τήλο το πρώτο με νησί με το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσμο. Στόχος μας από εδώ και πέρα, είναι να διατηρήσουμε το εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα κι αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τη συνεχή προσπάθεια των κατοίκων για μείωση της παραγωγής αποβλήτων και ταυτόχρονα με τον σωστό διαχωρισμό των υλικών στην πηγή», δήλωσε ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος και τόνισε πόσο πολύ έχει συμβάλλει ο κάθε κάτοικος του νησιού σε ατομικό επίπεδο, σε αυτή την ιστορική στιγμή. Στην συγκέντρωση αυτή, μίλησε για την πορεία και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του προγράμματος, και ο Necati Ertekin, καθηγητής από το University of Minnesota, ο οποίος επισκέφθηκε την Τήλο για να δει από κοντά το πρόγραμμα, στο πλαίσιο μελέτης που διεξάγει σε συνεργασία με το κορυφαίο πανεπιστήμιο σπουδών επιχειρηματικότητας INSEAD. Απόλυτα επιτυχημένο χαρακτήρισε το πρόγραμμα η Δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά-Αλιφέρη, η οποία ανέφερε: «Το μικρό ακριτικό νησί μας έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το καθαρό περιβάλλον που προέκυψε από το κλείσιμο του χώρου ταφής, αλλά και την απομάκρυνση των κάδων από τους δρόμους».

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκε ντοκιμαντέρ που παρουσίαζε την πορεία και τα αποτελέσματα του προγράμματος, που υλοποιείται με τη συμβολή των κατοίκων της Τήλου. Στο επίκεντρο βρίσκονται από τη μία η προσπάθεια συνεχούς μείωσης των απορριμμάτων και από την άλλη η υιοθέτηση της φιλοσοφίας της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. Μετά από τις ομιλίες, όλο το νησί γιόρτασε με φαγητό και χορό, και πάντα με zero waste λογική, που προήγε την επαναχρησιμοποίηση και τη σωστή διαλογή στην πηγή, με την τοποθέτηση και χρήση ειδικών κάδων διαχωρισμού.