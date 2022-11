Πιστωτική κάρτα Silver: το δεξί σας χέρι στις καθημερινές σας συναλλαγές

Αν είστε ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί την κάρτα του για όλες τις συναλλαγές του, τότε η πιστωτική κάρτα Silver, γράφει το όνομά σας!

Είναι η πρώτη, της νέας σειράς πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας που ξεχωρίζουν για τη σύγχρονη αισθητική και τον κάθετο σχεδιασμό τους, προσφέροντας παράλληλα χρηστικότητα, λειτουργικότητα και ανταγωνιστικούς όρους στους κατόχους τους.

Στο εστιατόριο ή στο super market, στο mall ή στο μαγαζί της γειτονιάς, στις διακοπές ή στις online αγορές, η κάρτα είναι το απαραίτητο εργαλείο συναλλαγών της καθημερινής μας ζωής. Για εσάς που αναζητάτε ένα καθημερινό εργαλείο συναλλαγών, η είναι η ιδανική επιλογή για άμεσες και γρήγορες λύσεις πληρωμών, για εξόφληση των λογαριασμών και οφειλών σας και για την ικανοποίηση των καθημερινών σας αναγκών.

Τι πιο σημαντικό από ένα προϊόν, το οποίο κάνει εύκολη την μέρα μας μέσα στις τόσες day to day συναλλαγές, μας παρέχει μία αναβαθμισμένη τραπεζική καθημερινότητα ενώ ταυτόχρονα μας προσφέρει μία σειρά επιβραβεύσεων. Η πιστωτική Silver, είναι η κάρτα που κάνει πράξη όλα τα παραπάνω, ανταμείβοντάς μας με μοναδικές εμπειρίες και προνόμια!

Ποια είναι αυτά;

Κερδίζετε 2.000 πόντους go4more με την πρώτη σας αγορά.

Συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιβράβευσης go4more, κερδίζοντας πόντους με κάθε σας αγορά που μπορείτε να εξοφλήσετε σε προϊόντα και υπηρεσίες σε χιλιάδες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Ενημερωθείτε για τους όρους λειτουργίας και τις ειδικές προϋποθέσεις του προγράμματος εδώ.

Έχετε δωρεάν συνδρομή το 1ο έτος. Από το 2ο έτος και έπειτα επωφελείστε με ανταγωνιστική ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ.

Εξοικονομείτε χρήματα απολαμβάνοντας προνομιακό επιτόκιο αγορών για τους 6 πρώτους μήνες.

Έχετε τη δυνατότητα αγορών με το κινητό σας τηλέφωνο μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού Apple Pay, Google Pay και της υπηρεσίας ανέπαφων πληρωμών σε POS μέσω λειτουργίας NFC (Near Field Communication).

Παρακολουθείτε και διαχειρίζεστε online την κάρτας σας μέσω του Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας.

Πραγματοποιείτε με ασφάλεια τις online αγορές σας με την υπηρεσία ασφαλών συναλλαγών Mastercard® Identity CheckΤΜ (Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη για e-commerce συναλλαγές).

Έχετε άμεση και συνεχή πρόσβαση στα αντίγραφα των λογαριασμών σας μέσω της δωρεάν υπηρεσίας i-bank statements.

Έχετε δυνατότητα απόκτησης έως και 3 δωρεάν πρόσθετων καρτών.

Ταυτόχρονα, με την πιστωτική κάρτα Silver αποκτάτε πρόσβαση σε καθημερινές προσφορές για αγορές, αλλά και αξέχαστες εμπειρίες ψυχαγωγίας, πολιτισμού, ταξιδιών και γαστρονομίας σε όλο τον κόσμο.

Επιπλέον παρέχεται πλήρες πακέτο ταξιδιωτικής ασφάλισης. Με αυτό καλύπτονται οι κάτοχοι των καρτών και τα εξαρτώμενα μέλη τους, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 75% του κόστους των εισιτηρίων ταξιδιού ή του ενοικίου αυτοκινήτου και/ή των εξόδων διαμονής έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πιστωτικής.

Και last but not least, πραγματοποιώντας τις συναλλαγές σας με την Silver (αλλά και τις υπόλοιπες νέες πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας), μπορεί να είστε ανάμεσα στους τυχερούς που θα ταξιδέψουν στην Disneyland στο Παρίσι, θα δουν από κοντά αγώνες του UEFA Champions League, θα παρακολουθήσουν το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ή τους αγώνες του Roland-Garros στο Παρίσι.

Αποκτήστε τώρα την πιστωτική κάρτα Silver, κάνοντας αίτηση στο Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας.

Ανακάλυψε Ανακαλύψτε περισσότερα για την πιστωτική κάρτα Silver, αλλά και τις πιστωτικές κάρτες Gold και Black στο site της Εθνικής Τράπεζας εδώ.