Πιστοποίηση από την ΑΑΔΕ των λύσεων του Ομίλου SOFTONE «SOFTONE ALL in ONE»

Ο Όμιλος SOFTONE είναι μία από τις πρώτες εταιρείες λογισμικού που έλαβαν επίσημη πιστοποίηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την οικογένεια λύσεων «SOFTONE ALL IN ONE». Η πιστοποίηση αυτή, διασφαλίζει την πλήρη εναρμόνιση των λύσεων του Ομίλου με τις ισχύουσες απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, για τη διασύνδεση με συστήματα πληρωμών POS. Πιο συγκεκριμένα, πιστοποιεί:

τις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης

τις υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης

την αυτόματη διασύνδεση με συστήματα POS και myDATA

Αξιοποιώντας την ισχυρή τεχνογνωσία της SoftOne σε τεχνολογίες αιχμής, η ολοκληρωμένη σειρά λύσεων «SOFTONE ALL IN ONE» παρέχει:

την έκδοση απεριόριστων ηλεκτρονικών αποδείξεων και τιμολογίων χωρίς την ανάγκη χρήσης φορολογικών μηχανισμών

την απευθείας διασύνδεση με την πλατφόρμα της myDATA

τη δυνατότητα πληρωμών μέσω POS

την έκδοση τιμολογίων χονδρικής και παροχής υπηρεσιών

αυτόματες ενημερώσεις και δωρεάν αναβαθμίσεις

Παράλληλα εγγυάται:

την offline λειτουργία για απρόσκοπτη χρήση 24/7

τη φορητότητα μέσω Android συσκευών (smartphones και All in One), με δυνατότητα τεχνολογίας NFC

τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου

την αυτόματη διασύνδεση με λογιστικές εφαρμογές

την άμεση έναρξη λειτουργίας χωρίς καμία ανάγκη εκπαίδευσης

τη συνεχή τεχνική υποστήριξη και φορολογική εναρμόνιση με ισχύουσες διατάξεις

Οι εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ λύσεις της σειράς «SOFTONE ALL IN ONE», εγγυώνται την άμεση και εύκολη εναρμόνιση των επιχειρήσεων, καταστημάτων λιανικής και ελεύθερων επαγγελματιών με τις ισχύουσες απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.