Πετρόπουλος: Άνοδος 7,6% στις πωλήσεις κατά το α΄εξάμηνο

Οι πωλήσεις του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 7,6% και ανήλθαν σε €117,78 εκατ. από €109,45 εκατ. στις 30.6.2024. Το ΕΒΙTDA του Ομίλου Πέτρου Πετρόπουλο ανήλθε σε €9,30 εκατ. έναντι €7,52 εκατ. το 2024.

Τα κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε €3,88 εκατ. έναντι €3,49 εκατ. στις 30.6.2024.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα €35,8 εκατ. από €46,8 εκατ. στις 31.12.2024, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα €21,2 εκατ. από € 19,1 εκατ. στις 31.12.2024.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου Πέτρου Πετρόπουλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.6.2025 ήταν 46,1%.