The People’s Trust: Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποστήριξης για μικρές επιχειρήσεις

Το The People’s Trust του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης είναι ένας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που, εδώ και 10 χρόνια, στηρίζει νέες μικρές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους, δημιουργώντας περισσότερες από 1.850 θέσεις εργασίας.

Το 2026, συνεχίζει να ενισχύει έμπρακτα την ελληνική μικροεπιχειρηματικότητα, με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της ανεργίας. Όσοι και όσες διαθέτουν μια βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα και επιθυμούν να την κάνουν πραγματικότητα, μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση έως 15.000€, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Παράλληλα, οι ωφελούμενοι εντάσσονται στη μεγάλη κοινότητα του The People’s Trust και αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης, που περιλαμβάνει δίκτυο έμπειρων μεντόρων, εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και επιπλέον εργαλεία ενδυνάμωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Η υποβολή αιτήσεων, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τα κριτήρια επιλογής, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.thepeoplestrust.org/aitisi