Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών οι πωλήσεις των iPhone - Το «ταμείο» της Apple

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, έδωσε την Πέμπτη μια πρόβλεψη για τις πωλήσεις iPhone και τα συνολικά έσοδα του τριμήνου των διακοπών, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street, χάρη στις παραγγελίες για τα μοντέλα iPhone 17, τις οποίες η εταιρεία προσπαθεί να εκπληρώσει εν μέσω συνεχιζόμενων περιορισμών στην προσφορά.

Οι περιορισμοί, καθώς και οι καθυστερήσεις στην αποστολή νέων τηλεφώνων στην Κίνα, οδήγησαν την Apple να μην επιτύχει τις προβλέψεις για τις πωλήσεις iPhone κατά το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, αν και το έλλειμμα αντισταθμίστηκε από την ισχύ σε άλλους τομείς, όπως τα νέα AirPods που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για τη μετάφραση γλωσσών, και τα κέρδη ξεπέρασαν τους στόχους της Wall Street.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που πολλοί επενδυτές έβλεπαν για την επιχείρηση της Apple - η έκθεσή της στις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και η καθυστέρηση στην ανάπτυξη λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης - έπαιξαν μικρότερο ρόλο από την πολυπλοκότητα της κατασκευής και της αποστολής εκατοντάδων εκατομμυρίων συσκευών.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Κουκ δήλωσε ότι αναμένει οι πωλήσεις iPhone στο τρέχον τρίμηνο, που επικεντρώνεται στις διακοπές, να αυξηθούν κατά διψήφιο ποσοστό σε ετήσια βάση και τα συνολικά έσοδα της Apple να αυξηθούν κατά 10-12% σε ετήσια βάση.

Αυτές οι προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026 της Apple ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για αύξηση των πωλήσεων iPhone κατά 9,8% σε 75,91 δισεκατομμύρια δολάρια και αύξηση των συνολικών πωλήσεων κατά 6,6% σε 132,53 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ο Κουκ δήλωσε ότι η εταιρεία δυσκολεύτηκε να καλύψει τη ζήτηση για διάφορα μοντέλα iPhone 17 και ορισμένα παλαιότερα μοντέλα iPhone 16 κατά τη διάρκεια του τέλους του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού έτους. Η εταιρεία αντιμετώπισε επίσης καθυστερήσεις στην Κίνα με την κυκλοφορία του μοντέλου iPhone Air, του λεπτότερου που έχει δημιουργήσει ποτέ και της μεγαλύτερης ανανέωσης του σχεδιασμού του iPhone εδώ και χρόνια.

Πρόσθεσε ότι η καθυστέρηση στην Κίνα ήταν ο «κύριος λόγος» για τον οποίο οι πωλήσεις συρρικνώθηκαν εκεί κατά τη διάρκεια του τέταρτου οικονομικού τριμήνου.

«Ωστόσο, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για την Κίνα», είπε. «Μας αρέσει η ανταπόκριση στα νέα προϊόντα εκεί και αναμένουμε να αυξηθούμε ή να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο».