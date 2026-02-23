Πάνω από τα 7 δισ. ευρώ ως το 2029 οι επενδύσεις σε οπτική ίνα

Θα υπερβούν, τελικά, τα 7 δισ. ευρώ οι επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε δίκτυα οπτικής ίνας, καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ ΔΕΗ και ΟΤΕ «φουντώνει» όλο και περισσότερο από πέρσι το καλοκαίρι.

Μάλιστα, η γρήγορη, αυτή ανάπτυξη φέρνει τη χώρα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές FTTH παγκοσμίως.

Παρά τη χαμηλή ακόμη διείσδυση του FTTH, η Cosmote Telekom διαθέτει περισσότερους από τους μισούς συνδρομητές της οπτικής ίνας στη χώρα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2025, ανέρχονται σε 509.000, αντιπροσωπεύοντας το 22% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, ενώ το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH ΟΤΕ έχει ήδη φτάσει το 47%.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Π.Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ οι επενδύσεις του οργανισμού έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ από το 2016 και τα 600 εκατ. ευρώ ετησίως για τη σταδιακή εξασφάλιση Gigabit συνδεσιμότητας για κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση μέσω FΤΤΗ και 5G.

Η ΔΕΗ πρόσφατα ανακοίνωσε πως ήδη το δίκτυό της έχει φτάσει τα 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με πάνω από 1 εκατ. συνδέσεις να είναι ήδη έτοιμες για χρήση. Κάτι που φέρνει το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ στη δεύτερη θέση. Μάλιστα η ΔΕΗ στοχεύει να επενδύσει σε οπτική ίνα περί το ένα δισ. ευρώ ως το τέλος του 2028.

Η Nova έχει κατεβάσει τον πήχη των συνολικών συνδέσεων στο 1 εκατ. ως το τέλος του 2026, ενώ όταν είχε παρουσιάσει τη νέα εταιρική της ταυτότητα έκανε λόγο για 1,6 εκατ. συνδέσεις σε ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα, το δίκτυο FTTH της Nova βρίσκεται στις 850.000 συνδέσεις, με τους ρυθμούς να έχουν επιβραδύνει.

Η διοίκηση της Vodafone έχει τονίσει πως παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ελληνική αγορά τρέχοντας ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029, με επίκεντρο τα δίκτυα νέας γενιάς: οπτικές ίνες (FTTH) και κινητή τηλεφωνία 5G.

Σε ό,τι αφορά τη σταθερή τηλεφωνία, η Vodafone στοχεύει να φτάσει τις 540.000 συνδέσεις μέχρι τον Μάρτιο του 2026 και 850.000 έως το 2027.

Η Inalan, η οποία δραστηριοποιείται μόνο στον τομέα της οπτικής ίνας διαθέτει πάνω από 2.000 χιλιόμετρα ιδιόκτητου δικτύου, προσφέροντας δυνατότητα σύνδεσης σε πάνω από 600.000 νοικοκυριά και παρουσία σε περισσότερες από 25 περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το 2022 αποτέλεσε κομβικό έτος για την εταιρεία, καθώς εισήλθε ως στρατηγικός επενδυτής η καναδική Fiera Infrastructure θέτοντας σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πλάνο για την κάλυψη 2,6 εκατ. κατοικιών μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η ελληνική άνοδος αποδίδεται κυρίως στη σχετικά καθυστερημένη αλλά πλέον επιταχυνόμενη ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που επένδυσαν νωρίτερα στο FTTH/B, στην Ελλάδα πολλοί συνδρομητές έχουν μείνει στην εποχή του χαλκού και το VDSL.

Ωστόσο, με τις επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς να επιταχύνονται, η αύξηση των συνδέσεων κινείται με εκρηκτικούς ρυθμούς. Εντούτοις θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η συνολική διείσδυση της οπτικής ίνας παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παρόμοια πορεία ακολουθούν το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, που επίσης εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης λόγω καθυστερημένης μετάβασης.

Σε διεθνές επίπεδο, η οπτική ίνα κυριαρχεί πλέον απόλυτα, καλύπτοντας το 73,1% των συνολικών συνδέσεων, με ετήσια αύξηση 7,1%. Εντυπωσιακή άνοδο σημειώνουν και νέες τεχνολογίες όπως το FWA (Fixed Wireless Access) και οι δορυφορικές συνδέσεις όπου ενισχύθηκαν κατά 38,35% και 38,2% αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, οι παραδοσιακές τεχνολογίες χαλκού (DSL) υποχωρούν έντονα σημειώνοντας πτώση 14,2%, ενώ μειώσεις σημειώνονται και σε VDSL και καλωδιακές συνδέσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της Point Topic η Ελλάδα στο τρίτο τρίμηνο του 2025 βρέθηκε στην πέμπτη θέση παγκοσμίως στην υιοθέτηση της οπτικής ίνας (FTTH/B), καταγράφοντας αύξηση 10,7%. Η χώρα μας βρέθηκε πίσω από Αίγυπτο (23,8%), Αλγερία (15,4%), Βέλγιο (10,9%) και Νότια Αφρική (10,8%), ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος ήταν στο 1,46% με τις συνδέσεις να ξεπερνούν τα 1,56 δισ.