Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Αθήνα διοργανώνει δια ζώσης ενημερώσεις υποψήφιων φοιτητών Μηχανικής στις 14 Μαρτίου 2026

Το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργανώνει δια ζώσης, ατομικές συναντήσεις ενημέρωσης στην Αθήνα για υποψήφιους φοιτητές που ενδιαφέρονται για σπουδές Μηχανικής.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, από 10:00 έως 18:00, στο UNIC Athens (29η Οδός Αρ. 17, Ελληνικό 167 77).

Παρόν θα είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικής, Δρ. Στέλιος Νεοφύτου, ο οποίος θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τα προγράμματα σπουδών, τα κριτήρια εισδοχής, τις επιλογές κατεύθυνσης και τις επαγγελματικές προοπτικές. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις διαδικασίες εισδοχής, τις υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τη φοιτητική ζωή στην Κύπρο.

Προγράμματα σπουδών που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων:

Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος (Πτυχίο, 4 έτη)

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Πτυχίο, 4 έτη)

Ηλεκτρολογική Μηχανική (Πτυχίο, 4 έτη)

Μηχανολογική Μηχανική (Πτυχίο, 4 έτη)

Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Πτυχίο, 4 έτη)

Τα προγράμματα Μηχανικής είναι τετραετούς φοίτησης και οδηγούν στην απόκτηση πτυχιακού τίτλου Bachelor of Science, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.

Η δήλωση συμμετοχής στις συναντήσεις είναι απαραίτητη και μπορεί να γίνει εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κύριο Ερμή Σούλη Σκιαδόπουλο, Admissions Counselor, Department of Admissions, στο τηλέφωνο +30 2114447173 ή στο [email protected]