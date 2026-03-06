Π. Ξενοκώστας (ONEX): Ναυπηγεία και ακτοπλοΐα αποτελούν ένα ενιαίο οικοσύστημα και στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα

Η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει η αντίστοιχη θεσμική και χρηματοδοτική στήριξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, Πάνος Ξενοκώστας, μιλώντας στο ναυτιλιακό συνέδριο του The Economist που πραγματοποιήθηκε χθες στο Divani Apollon Palace & Thalasso στο Καβούρι.

Ο κ. Ξενοκώστας συμμετείχε σε συζήτηση με τον Κωστή Φραγκούλη, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Franman και πρόεδρο του International Propeller Club of the United States - Port of Piraeus, καθώς και με τον Alasdair Ross, Countries Editor του "The World Ahead 2026" του Economist.

Ο ίδιος, ο οποίος είναι παράλληλα πρόεδρος της Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, υπογράμμισε ότι ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου θα πρέπει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, παρουσιάζοντας παράλληλα τη στρατηγική συμφωνία με την Hanwha Power Systems και το όραμα του Ομίλου για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου βιομηχανικού hub στην Ελευσίνα.

Ακτοπλοΐα: ζήτημα εθνικής συνοχής, όχι μόνο μεταφορών

Ερωτηθείς κατά πόσο τα ελληνικά ναυπηγεία μπορούν να ανταποκριθούν στον εκσυγχρονισμό του γερασμένου ακτοπλοϊκού στόλου, ο κ. Ξενοκώστας απάντησε: «Θα δώσω την αυτονόητη απάντηση, δηλαδή ναι. Μπορούμε να κατασκευάσουμε τα πάντα στα ελληνικά ναυπηγεία. Αυτό πλέον είναι αποδεδειγμένο». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι πριν από το καθαρά ναυπηγικό σκέλος, το ζήτημα είναι «βαθιά πολιτικό και κυρίως ευρωπαϊκό».

Αναφερόμενος στη νησιωτικότητα, τη διασύνδεση και τη βιωσιμότητα των νησιωτικών κοινωνιών, σημείωσε ότι ο εκσυγχρονισμός της ακτοπλοΐας είναι «στην ουσία κοινωνικό θέμα» και ζήτησε σχετική νομοθετική και χρηματοδοτική στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε: «Εφόσον το πολιτικό θέμα, το ευρωπαϊκό, των χρηματοδοτικών πόρων λυθεί, η ναυπηγική βιομηχανία είναι εδώ».

Θέτοντας ναυπηγεία και ακτοπλοΐα σε πλαίσιο άμεσης αλληλεξάρτησης, σημείωσε: «Τα ναυπηγεία και η ακτοπλοΐα αποτελούν την πίσω αυλή και την μπροστινή αυλή του ίδιου σπιτιού. Είναι τόσο ενιαίο», προσθέτοντας ότι το οικοσύστημα αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται «ως κόρη οφθαλμού».

Οικονομικό αποτύπωμα: 6.000 θέσεις εργασίας και ισχυρός πολλαπλασιαστής

Αναφερόμενος στη δυναμική του οικοσυστήματος, ο κ. Ξενοκώστας μίλησε για τη δεκαετή συνεργασία με την Attica Group, η οποία περιλαμβάνει συντήρηση, αναβαθμίσεις, εγκατάσταση scrubbers και μεγάλες μετασκευές πλοίων, με αποτέλεσμα -όπως ανέφερε- τη σημαντική αύξηση της διαθεσιμότητας του στόλου.

Παρουσιάζοντας το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου, επεσήμανε ότι το ευρώ που καταβάλλει ο επιβάτης σε ένα πλοίο ακτοπλοΐας στηρίζει περίπου 3.000 θέσεις Ελλήνων ναυτικών στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ μέσω των επισκευών και των αναβαθμίσεων δημιουργεί άλλες 3.000 θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία, με τα σχετικά έσοδα να παραμένουν στην ελληνική οικονομία. «Ο πολλαπλασιαστής ισχύος είναι τεράστιος», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος έχει σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας.

Παράλληλα, περιέγραψε το μοντέλο λειτουργίας του Ομίλου ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών προς τον πλοιοκτήτη. «Δεν πουλάμε ώρες ή σίδερο. Πουλάμε αποτέλεσμα», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την ONEX ως ένα «cloud» ολοκληρωμένων υπηρεσιών που προσφέρει τεχνολογία, λύσεις, διαφάνεια στις τιμές και στρατηγική ασφάλεια.

Συμφωνία με Hanwha: επόμενο βήμα στις νέες ναυπηγήσεις

Αναφερόμενος στη συμφωνία που υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον με την Hanwha Power Systems, σε εκδήλωση στο United States Department of Transportation, ο κ. Ξενοκώστας χαρακτήρισε τη συνεργασία «το επόμενο βήμα του στρατηγικού σχεδιασμού».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για σύμπραξη μεταξύ μιας εταιρείας με εμπειρία στην αναδιάρθρωση και επαναλειτουργία ναυπηγείων και ενός μεγάλου τεχνολογικού ομίλου από τη Νότια Κορέα, με στόχο την κατασκευή πλοίων LNG, πλοίων ακτοπλοΐας, ρυμουλκών και πλωτών μονάδων παραγωγής ενέργειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεργασία αποσκοπεί στη γεφύρωση του τεχνολογικού κενού που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 30 χρόνια και στη δημιουργία δυνατοτήτων νέων ναυπηγήσεων όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τη Μεσόγειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμφωνία ευθυγραμμίζεται με το U.S. Maritime Action Plan για την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Ξενοκώστας υπενθύμισε επίσης ότι η συμμετοχή της U.S. International Development Finance Corporation στο χρηματοδοτικό σχήμα των ναυπηγείων Ελευσίνας αποτέλεσε την πρώτη επένδυση του οργανισμού σε ναυπηγείο παγκοσμίως. Όπως ανέφερε, η γραμμή παραγωγής 20+20 ρυμουλκών, συνολικής αξίας περίπου 200 εκατ. ευρώ, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Κάλεσμα προς την Ευρώπη: «Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα»

Αναφερόμενος στον στρατηγικό χαρακτήρα της ναυπηγικής βιομηχανίας, ο κ. Ξενοκώστας έκανε αναφορά στις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι «η ναυπηγική έχει αναδειχθεί σε στρατηγική προτεραιότητα μέσω του Maritime Action Plan».

«Αυτό πρέπει να παραδειγματίσει πολλούς και στην Ευρώπη. Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ναυπηγική βιομηχανία αποτελεί στρατηγικό τομέα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το κλείσιμο ναυπηγείων σε περιοχές όπως το Ιράν, το Ντουμπάι και το Ομάν αυξάνει τη ζήτηση για υπηρεσίες στη Μεσόγειο, ενισχύοντας τον ρόλο των ελληνικών ναυπηγείων, τα οποία -όπως είπε- εξυπηρετούν ήδη περίπου 200 έως 210 πλοία ετησίως.

Integrated Hub: ναυπηγική, ενέργεια και μεταφορές

Αναφερόμενος στο σχέδιο δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου βιομηχανικού hub στην Ελευσίνα, ο κ. Ξενοκώστας δήλωσε ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες το ναυπηγείο θα συνδεθεί με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθήνας.

Όπως ανέφερε, στο ίδιο βιομηχανικό συγκρότημα θα μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες που συνδέονται όχι μόνο με τη ναυπηγική αλλά και με άλλους τομείς βιομηχανικής παραγωγής.

Τόνισε επίσης ότι οι σύγχρονες υποδομές πρέπει να είναι «dual use», εξυπηρετώντας τόσο εμπορικές όσο και αμυντικές ανάγκες, για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.

«Να κάνουμε την Ελλάδα ισχυρή μέσα από πραγματική βιομηχανική παραγωγή»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Ξενοκώστας αναφέρθηκε στο προσωπικό του όραμα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα. «Έχω καταλάβει ότι αυτοί που σου λένε ότι κάτι δεν γίνεται, επί της ουσίας εννοούν ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να το κάνουν», ανέφερε.

Και κατέληξε: «Να κάνουμε την Ελλάδα μια ισχυρή χώρα μέσα από πραγματική βιομηχανική παραγωγή. Να μπορούμε να κατασκευάζουμε τα πάντα, να επιστρέψουμε στις ρίζες μας και να είμαστε περήφανοι ότι τα πλοία μας κατασκευάζονται και επισκευάζονται στη χώρα μας».