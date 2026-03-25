Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Reset στις προμήθειες – Τέλος το ιρακινό αργό και στροφή σε νέους προμηθευτές

Σε πλήρη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου προμηθειών της προχώρησε η Motor Oil, μηδενίζοντας τις εισαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράκ, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης κατά την ενημέρωση αναλυτών. Ο ίδιος υπογράμμισε την ικανότητα του ομίλου να προσαρμόζεται άμεσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς στέλνοντας μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας, ευελιξίας στον εφοδιασμό και συνέχισης του επενδυτικού του σχεδίου.

Όπως τόνισε, μέχρι πρόσφατα, το Ιράκ αποτελούσε βασικό προμηθευτή για τη Motor Oil, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της σε αργό. Ωστόσο, η εικόνα αυτή έχει πλέον ανατραπεί πλήρως. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία έχει αντικαταστήσει το σύνολο των σχετικών ποσοτήτων με φορτία από άλλες γεωγραφικές περιοχές, διαμορφώνοντας ένα νέο, διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα.

Στο νέο αυτό σχήμα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν προμηθευτές από τη Βόρεια Αφρική, όπως η Αίγυπτος και η Λιβύη, καθώς και παραγωγοί της Βόρειας Θάλασσας μέσω διεθνών ενεργειακών ομίλων. Παράλληλα, ενσωματώνονται φορτία από περιοχές όπως το Σόχο και το Κιρκούκ, τα οποία φτάνουν στη Μεσόγειο μέσω αγωγών, ενισχύοντας την ευελιξία εφοδιασμού.

«Πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό μείγμα σε σχέση με το παρελθόν», σημείωσε ο κ. Τζαννετάκης, επισημαίνοντας ότι η προσαρμοστικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής της εταιρείας. Όπως ανέφερε, η Motor Oil έχει ήδη εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες πρώτης ύλης τουλάχιστον έως τα τέλη Απριλίου, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των διυλιστηρίων της.

Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα δεν στερείται προκλήσεων. Δύο φορτία αργού παραμένουν εγκλωβισμένα στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, γεγονός που επηρεάζει το λειτουργικό κεφάλαιο της εταιρείας και αναμένεται να αποτυπωθεί στο δεύτερο τρίμηνο.

Παρά τις επιμέρους δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, η διοίκηση εμφανίζεται καθησυχαστική ως προς τη ζήτηση, η οποία –όπως τονίστηκε– διατηρείται σε ισχυρά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η αγορά καυσίμων παραμένει ανθεκτική, παρά τις διεθνείς αναταράξεις.

Η ταχεία αναπροσαρμογή της Motor Oil αναδεικνύει τη σημασία της ευελιξίας και της διαφοροποίησης σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με τις επιχειρήσεις του κλάδου να καλούνται να διαχειριστούν σύνθετους γεωπολιτικούς και εφοδιαστικούς κινδύνους.

Επιπλέον, αναφορικά με το CAPEX, o αναπληρωτής CEO του ομίλου συνέδεσε την αυξημένη επενδυτική ένταση της περιόδου με την πρόοδο συγκεκριμένων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η τρέχουσα διετία αποτελεί φάση εντατικής υλοποίησης για κρίσιμα project του ομίλου. Μεγάλο μέρος του κατασκευαστικού και τεχνικού σκέλους έχει ήδη δρομολογηθεί, γεγονός που εξηγεί και το αυξημένο CAPEX της περιόδου 2026-2027.

Σε ερώτηση για πιθανές νέες προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης εντός του έτους, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν σχετικοί σχεδιασμοί, όπως συμβαίνει σε ετήσια βάση, τοποθετώντας χρονικά αυτές τις παρεμβάσεις προς το τρίτο τρίμηνο ή κοντά σε αυτό. Η αναφορά αυτή έρχεται να συνδεθεί με τη γενικότερη στρατηγική του ομίλου να διατηρεί υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων του, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων.

Κλείνοντας την επικοινωνία με τους αναλυτές, ο κ. Τζαννετάκης έστειλε μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει μάθει να λειτουργεί μέσα σε δύσκολες και ασταθείς συνθήκες, διαχειριζόμενη αποτελεσματικά τις πιέσεις που ανακύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα για σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης και επιστροφή σε μια πιο ομαλή κατάσταση στις αγορές.

Οι ισχυρές επιδόσεις και το μέρισμα

Η Motor Oil εισέρχεται στο 2026 με ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές ροές και σαφή πρόθεση να επιταχύνει τον στρατηγικό της μετασχηματισμό, παρά τις διαρκείς γεωπολιτικές αναταράξεις. Ο όμιλος διατηρεί την κυρίαρχη θέση του στη διύλιση, με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ παράλληλα διευρύνει σταθερά την παρουσία του στον ηλεκτρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κυκλική οικονομία.

Τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025 επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 650,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 126%. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 11,482 δισ. ευρώ από 12,187 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας μείωση 5,79%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Μέρος των πιέσεων αυτών, πάντως, απορροφήθηκε από την αύξηση των όγκων πωλήσεων.

Στο μεταξύ, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη και στη διανομή υψηλών αποδόσεων προς τους μετόχους. Για τη χρήση 2025 προτίθεται να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2026 τη διανομή συνολικού μερίσματος 193,9 εκατ. ευρώ, ή 1,75 ευρώ ανά μετοχή. Από αυτό το ποσό, έχει ήδη καταβληθεί προμέρισμα 38,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,35 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο πληρώθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026. Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας, η συνολική μερισματική απόδοση αντιστοιχεί σε 5,57% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο τέλος του έτους και σε 7,20% με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή της ίδιας περιόδου.

Η διύλιση παραμένει ο βασικός μοχλός δημιουργίας ταμειακών ροών, με δυναμικότητα κοντά στα 200.000 βαρέλια ημερησίως και ποσοστό εξαγωγών που κυμαίνεται μεταξύ 70% και 80% της παραγωγής. Ωστόσο, η Motor Oil επιδιώκει πλέον να ενισχύσει το αποτύπωμά της σε ένα πιο πολυδιάστατο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.

Στον τομέα του ηλεκτρισμού, ο όμιλος έχει ήδη χτίσει σημαντική παρουσία, με περίπου 550.000 πελάτες και θερμική ισχύ 1,5 GW. Επιπλέον ώθηση αναμένεται να δώσει η νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, ισχύος 877 MW, η οποία θα ενδυναμώσει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην ηλεκτροπαραγωγή.

Αντίστοιχα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο όμιλος διαθέτει ήδη 847 MW συμβασιοποιημένων αιολικών έργων, ενώ το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό του σε αιολικά και φωτοβολταϊκά χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ωριμότητας. Η σημερινή παραγωγή από ΑΠΕ φθάνει περίπου τις 1,7 TWh ετησίως, με σημαντική περιβαλλοντική συνεισφορά, καθώς αποφεύγονται εκπομπές άνω των 400 χιλ. τόνων CO₂ κάθε χρόνο. Με βάση τον σχεδιασμό της εταιρείας, η περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου αναμένεται να προσθέσει έως το 2030 περίπου 2,1 TWh καθαρής ενέργειας.

Τρίτος πυλώνας ανάπτυξης αναδεικνύεται η κυκλική οικονομία. Η Motor Oil διαχειρίζεται ήδη πάνω από 1 εκατ. τόνους αποβλήτων ετησίως και προωθεί τη δημιουργία ενός ενοποιημένου σχήματος περιβαλλοντικών υπηρεσιών μέσω της συνένωσης των δραστηριοτήτων της Ηλέκτωρ και της Thalis. Στο ίδιο πλαίσιο, στις 19 Μαρτίου ολοκληρώθηκε και η απόκτηση του υπολοίπου 5,56% της Ηλέκτωρ από τον Λεωνίδα Μπόμπολα, έναντι 10,5 εκατ. ευρώ, κίνηση που διασφαλίζει πλέον τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας.

Επενδύσεις 220 εκατ. ευρώ για το 2026

Για το 2026, ο όμιλος έχει θέσει σε εφαρμογή επενδυτικό πρόγραμμα 220 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων αυτών κατευθύνεται στην ολοκλήρωση της μονάδας ηλεκτρολύτη, αλλά και στην κατασκευή νέου υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας που θα στηρίξει τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι προγραμματισμένες γενικές συντηρήσεις σε βασικές μονάδες του διυλιστηρίου, μεταξύ των οποίων το συγκρότημα hydrocracker και η μονάδα FCC.