Π. Μονεμβασιώτης (ΒΕΝΕΤΗΣ): Ο Όμιλος αποκτά μειοψηφικό ποσοστό στην Coffee Lab

Η ΒΕΝΕΤΗΣ προχωρά σε μια νέα επιχειρηματική συνεργασία με την Coffee Lab, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της στον χώρο του καφέ και να δημιουργήσει νέα concept καταστημάτων που θα συνδυάζουν προϊόντα και τεχνογνωσία των δύο εταιρειών.

Η εστίαση σε παρατεταμένη κρίση

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο περιέγραψε την κατάσταση στον κλάδο της εστίασης ο επικεφαλής της ΒΕΝΕΤΗΣ, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, κατά την παρουσίαση της νέας συνεργασίας της εταιρείας με την Coffee Lab.

Ξεκινώντας την ομιλία του, τόνισε ότι η εστίαση περνά μια από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών. «Ζούμε σε μια παρατεταμένη περίοδο κρίσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με συνεχείς πιέσεις. Μεταξύ των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της αγοράς, είναι η ενεργειακή κρίση αλλά και οι μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικές πρώτες ύλες, κατά τον κ. Μονεμβασιώτη, ενώ ειδική αναφορά έκανε στις αυξήσεις που καταγράφονται διεθνώς στις τιμές της σοκολάτας και του καφέ, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης.

Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας και πιέσεων, η ανάγκη για συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων γίνεται ολοένα και πιο έντονη, όπως σημείωσε.

Η συνεργασία ΒΕΝΕΤΗΣ – Coffee Lab

Με αφορμή τις εξελίξεις αυτές και έπειτα από συζητήσεις που προηγήθηκαν, η ΒΕΝΕΤΗΣ αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις της με την Coffee Lab, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο του specialty καφέ.

Η συνεργασία προβλέπει τη δημιουργία μιας μετοχικής σχέσης μεταξύ των δύο εταιρειών, με τη ΒΕΝΕΤΗΣ να αποκτά σε πρώτη φάση μειοψηφικό ποσοστό στην Coffee Lab. Στο μέλλον θα εξεταστεί η περαιτέρω εξέλιξη της συνέργειας και το πώς θα αναπτυχθεί το κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

Παράλληλα, η συνεργασία θα περιλαμβάνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και την ανάπτυξη ενός νέου concept για τα υπάρχοντα καταστήματα Coffee Lab. Στα σημεία αυτά θα ενσωματωθούν προϊόντα και των δύο εταιρειών, δημιουργώντας μια εμπλουτισμένη εμπειρία για τον καταναλωτή.

Σε πρώτη φάση, τα προϊόντα της ΒΕΝΕΤΗΣ θα ενισχύσουν το bakery κομμάτι των καταστημάτων Coffee Lab. Στις επιλογές των πελατών θα προστεθούν premium sandwiches, προτάσεις για brunch, croissanterie, γλυκά και desserts, αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από χειροποίητες ελληνικές πίτες, cookies και προϊόντα αρτοποιίας.

Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής της Coffee Lab, Στέλιος Ρουμελιώτης, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως την αρχή μιας νέας αναπτυξιακής πορείας για την εταιρεία.

«Σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με ανάπτυξη, νέες επενδύσεις και καλύτερη εμπειρία για τον πελάτη», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η συνέργεια των δύο εταιρειών δημιουργεί σημαντικές προοπτικές τόσο για το δίκτυο καταστημάτων όσο και για την εξέλιξη των προϊόντων.

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της ΒΕΝΕΤΗΣ να επενδύει σε μικρότερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, ενισχύοντας τη δραστηριότητά της σε διαφορετικούς τομείς της εστίασης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, ο όμιλος επιδιώκει να αναπτύσσει συνεργασίες με επιχειρήσεις που διαθέτουν παρόμοια φιλοσοφία και επιχειρηματική κουλτούρα, δημιουργώντας συνέργειες που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κ. Μονεμβασιώτης αναφέρθηκε και σε ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης, αυτό της έλλειψης προσωπικού. Όπως είχε επισημάνει και την προηγούμενη χρονιά σε αντίστοιχη συνέντευξη Τύπου, η δυσκολία εύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τις επιχειρήσεις.

«Η εύρεση ικανού προσωπικού τείνει να μετατραπεί σε μάστιγα», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα επηρεάζει ιδιαίτερα τον χώρο της αρτοποιίας. Παρά το γεγονός ότι η αρτοποιία στην Ελλάδα θεωρείται ένας ιδιαίτερα εξελιγμένος κλάδος, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ο κίνδυνος να υποχωρήσει σημαντικά εάν δεν αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

«Ο κλάδος της αρτοποιίας είναι εξελιγμένος στην Ελλάδα, αλλά κοντεύει να εξαλειφθεί. Για να επιβιώσει ο κλάδος πρέπει να υπάρχουν συνέργειες», ανέφερε.

Οι τιμές και ο ανταγωνισμός

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στα προϊόντα αρτοποιίας, ο κ. Μονεμβασιώτης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, συνδέοντας το ζήτημα άμεσα με τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών.

Όπως ανέφερε, εάν υπάρξει σημαντική αύξηση στο κόστος των σιτηρών, τότε θα είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν και αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού. Ειδικότερα, σημείωσε ότι σε περίπτωση διπλασιασμού των τιμών των σιτηρών, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να απορροφήσουν πλήρως το αυξημένο κόστος.

Την ίδια στιγμή, εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά τον ανταγωνισμό από τα σούπερ μάρκετ στο κομμάτι της αρτοποιίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μεγάλα δίκτυα λιανεμπορίου δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να δημιουργήσουν πραγματικά ανταγωνιστικό προϊόν στον τομέα του φούρνου, εκτιμώντας ότι δεν αποτελούν ουσιαστική απειλή για τα εξειδικευμένα καταστήματα αρτοποιίας.

Η πορεία και τα μεγέθη της ΒΕΝΕΤΗΣ

Η ΒΕΝΕΤΗΣ, που συμπληρώνει φέτος 78 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας, διαθέτει σήμερα 25 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της εστίασης και έχει αναπτύξει μια σειρά από διαφορετικά concept καταστημάτων τα τελευταία χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει προχωρήσει και σε σημαντικές εξαγορές. Το 2024 απέκτησε την εταιρεία Παγωτά Δωδώνη, ενώ το 2025 επανέφερε σε λειτουργία το ιστορικό Jackson Hall με την επωνυμία VENETI Jackson Hall.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΒΕΝΕΤΗ για το 2025 προβλέπεται να φτάσει τα 80 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 74 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση άνω του 8%. Τα κέρδη προ φόρων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA αναμένεται να φτάσει τα 12 εκατ. ευρώ.

Η Coffee Lab και το δίκτυο καταστημάτων

Η Coffee Lab ιδρύθηκε το 2009 στη Χαλκίδα με στόχο να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του καφέ στην ελληνική αγορά, επενδύοντας στη φιλοσοφία του λεγόμενου «3ου κύματος καφέ».

Η εταιρεία από την αρχή επέλεξε να εστιάσει στην παραγωγή και διάθεση specialty καφέ υψηλής ποιότητας, ελέγχοντας όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, από την επιλογή των κόκκων μέχρι την εκπαίδευση των barista και την τελική διάθεση του προϊόντος στον καταναλωτή.

Σήμερα το δίκτυο της Coffee Lab αριθμεί συνολικά 141 καταστήματα, εκ των οποίων τα 7 είναι εταιρικά και τα 91 λειτουργούν με τη μέθοδο franchise στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει 43 καταστήματα στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Βουλγαρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος. Σήμερα ανακοινώθηκε και μια νέα συνεργασία με το Μαρόκο.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 6 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ για το 2025 ανήλθε στα 8,3 εκατ. ευρώ, με σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Παράλληλα, η Coffee Lab διαθέτει σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα, με δυνατότητα καβουρδίσματος έως και 10 τόνων καφέ ημερησίως. Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα αυστηρού ποιοτικού ελέγχου, ενώ οι συνεργασίες της με παραγωγούς καφέ βασίζονται σε μοντέλο direct trade, με προμήθειες από χώρες όπως η Βραζιλία, η Γουατεμάλα, η Κένυα και η Αιθιοπία.