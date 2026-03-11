Oracle: Ισχυρή ανάκαμψη λόγω των αισιόδοξων προβλέψεων για τα έσοδά της στην αγορά λογισμικού

Οι μετοχές της Oracle σημείωσαν άνοδο περίπου 10% πριν από το άνοιγμα της αγοράς την Τετάρτη, αφού οι αισιόδοξες προβλέψεις για τα έσοδα του «κολοσσού» στην αγορά λογισμικού κατεύνασαν τις ανησυχίες για ταχύτερη απόδοση των σημαντικών δαπανών του σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εταιρεία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή κέντρων δεδομένων για συνεργάτες όπως η OpenAI και η Meta, ενώ παράλληλα έχει μειώσει το προσωπικό της και χρησιμοποιεί μικρότερες ομάδες και εργαλεία με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη λογισμικού για την παραδοσιακή πελατειακή της βάση και τις επιχειρήσεις της.

Η Oracle αύξησε τις προβλέψεις εσόδων της για το οικονομικό έτος 2027 σε 90 δισεκατομμύρια δολάρια, πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 86,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις απόδοσης (RPO), ένας βασικός δείκτης των μελλοντικών συμβατικών εσόδων, αυξήθηκαν κατά 325% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 553 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με τα 523 δισ. δολάρια του προηγούμενου τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η Oracle φαίνεται «ως ένας από τους πιο άμεσους τρόπους για τους επενδυτές να αξιοποιήσουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για μια μετοχή υψηλότερου κινδύνου, υψηλότερης απόδοσης και ουσιαστικά μια μοχλευμένη επένδυση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, πράγμα που σημαίνει ότι είναι η πρώτη που θα υποστεί τις συνέπειες σε περίπτωση που η Τεχνητή Νοημοσύνη χάσει τη δυναμική της», δήλωσε ο Matt Britzman, ανώτερος αναλυτής μετοχών στην Hargreaves Lansdown.

Για το τρέχον τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, η εταιρεία προέβλεψε προσαρμοσμένα κέρδη μεταξύ 1,96 και 2,00 δολαρίων, πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,94 δολάρια.

Στην τηλεδιάσκεψη, ο συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος Larry Ellison δήλωσε ότι η αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών ότι τα εργαλεία κωδικοποίησης Τεχνητής Νοημοσύνης θα αποδυναμώσουν τη ζήτηση για επιχειρηματικό λογισμικό δεν πρέπει να ισχύει για την Oracle. Η εταιρεία, είπε, υιοθετεί αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιώντας μικρές ομάδες μηχανικών για τη δημιουργία νέων προϊόντων λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS).