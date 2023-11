Open AI: Ο Σαμ Άλτμαν επιστρέφει ως CEO μετά τη θύελλα αντιδράσεων

Η OpenAI ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ότι είχε καταλήξει σε μια κατ' αρχήν συμφωνία για την επιστροφή του Σαμ Άλτμαν, ως CEO, με ένα νέο διοικητικό συμβούλιο υπό την προεδρία του πρώην συν-διευθύνοντος συμβούλου της Salesforce Μπρετ Τέιλορ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την τεράστια πίεση των εργαζομένων και των επενδυτών στο διοικητικό συμβούλιο που τον απέλυσε, πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία περιλαμβάνει σχέδιο για ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στην αρχική απομάκρυνση του Άλτμαν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο πρώην συν-διευθύνων σύμβουλος της Salesforce Μπρετ Τέιλορ και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς θα ενταχθούν στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, ανακοίνωσε η startup που υποστηρίζεται από τη Microsoft. Ο Άνταμ Ντ' Άντζελο, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης εταιρείας ερωτήσεων και απαντήσεων Quora, θα παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο.

Ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και συνιδρυτής της OpenAI, δήλωσε ότι θα επιστρέψει και αυτός στην εταιρεία.

Από την Κυριακή είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Άλτμαν και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, με στόχο την επιστροφή του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος απολύθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, σε μια αποχώρηση που χαρακτηρίστηκε «πραξικοπηματική».

«Συνεργαζόμαστε για να καθορίσουμε τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας σε αυτό», ανέφερε η OpenAI στην ανάρτηση X.

«Αγαπώ την ΟpenAI, και όλα όσα έκανα τις τελευταίες ημέρες ήταν στην υπηρεσία της διατήρησης αυτής της ομάδας και της αποστολής της. Όταν αποφάσισα να ενταχθώ στη Microsoft το βράδυ της Κυριακής, ήταν ξεκάθαρο ότι αυτός ήταν ο καλύτερος δρόμος για μένα και την ομάδα. Mε το νέο διοικητικό συμβούλιο και την υποστήριξη του w satya, ανυπομονώ να επιστρέψω στην OpenAI και να χτίσω την ισχυρή συνεργασία μας με την Microsoft», ανέφερε ο Άλτμαν σε ανάρτησή του.

