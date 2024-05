Best Workplaces Hellas

O Όμιλος EPSILON NET αναδείχθηκε για 10η συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στις εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Great Place to Work, κατακτώντας φέτος την 7η θέση της κατάταξης στις μεγάλες εταιρίες.

Η νέα διάκριση αποτελεί επιστέγασμα μιας σπουδαίας αναπτυξιακής πορείας για τον Όμιλο, κατά την οποία εδραίωσε την παρουσία του, ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Business Software στην Ελλάδα με πάνω από 1.500 καταρτισμένα στελέχη.

Η διοίκηση του Ομίλου, πιστή στην ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, παράλληλα με την προώθηση του κοινού εταιρικού οράματος, είναι συνεχώς δίπλα στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου και τις οικογένειές τους, ώστε να διασφαλίσει μέσα από την καθημερινή επικοινωνία & την προσωπική επαφή την επίτευξη και των προσωπικών στόχων του κάθε μέλους της μεγάλης οικογένειας της EPSILON NET.

H συγκεκριμένη επιβράβευση είναι η 17η διάκριση του Ομίλου στα Best Workplaces, ο οποίος αριθμεί:

δέκα εθνικές διακρίσεις,

τέσσερις διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και

τρεις επιπλέον διακρίσεις ως Best Workplace for Women & Best Workplace in Technology

σε ισάριθμες συμμετοχές της στην έρευνα από το 2015, αποδεικνύοντας διαχρονικά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της που βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού και της διοίκησης του Ομίλου.

Η αναγνώριση ως Best Workplace επιβεβαιώνει την προσήλωση του Ομίλου EPSILON NET στη διατήρηση ενός ευχάριστου και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, προσφέροντας πληθώρα ευκαιριών για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων του. Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει αρχές ίσης μεταχείρισης, με στόχο τη δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού, ανοιχτού και συνεργατικού περιβάλλοντος εργασίας, ενώ παράλληλα δίνει προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων, παρέχοντας ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, προγράμματα ευεξίας και εργονομικούς χώρους εργασίας.

Η διατήρηση μιας ισορροπημένης προσέγγισης ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή αποτελεί αναμφισβήτητα τον πρωταρχικό λόγο που ο Όμιλος συνεχίζει να διακρίνεται ως ένα από τα κορυφαία εργοδοτικά brands στην Ελλάδα, προσελκύοντας και διατηρώντας ταλαντούχους επαγγελματίες.

Η Νάσια Σκούντζου, Group HR Director του Ομίλου EPSILON NET δήλωσε:

«Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να αναδεικνύουμε για 10η συνεχόμενη χρονιά την επιτυχημένη δουλειά που κάνουμε στη δημιουργία ενός κορυφαίου εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Με τις 17 διακρίσεις μας, από τις οποίες 10 εθνικές και 4 ευρωπαϊκές, καθώς και τις διακρίσεις ως Best Workplaces™ for Women & Best Workplaces in Technology, επιβεβαιώνουμε ότι οι προσπάθειές μας δεν είναι παροδικές.

Οι συνεχείς επενδύσεις μας στην τεχνολογία, την εκπαίδευση, και την ευημερία των εργαζομένων μας, αποτελούν το ακλόνητο θεμέλιο της επιτυχίας μας, επιβεβαιώνοντας την αντοχή και την εξέλιξή μας μέσα στον χρόνο, οδηγώντας μας στην κορυφή.

Ο Όμιλος EPSILON NET δεσμεύεται να συνεχίσει να πρωτοπορεί στον χώρο της τεχνολογίας και να δημιουργεί μια εμπειρία εργασίας που εμπνέει και προάγει την ανάπτυξη των ανθρώπων μας, που με τη δύναμη, το πάθος, τη γνώση, το ταλέντο και τη θέλησή τους, μας κάνουν τον μεγαλύτερο Όμιλο Business Software στην Ελλάδα. Η φετινή διάκριση είναι, λοιπόν, αφιερωμένη σε κάθε έναν από τους 1.500+ εργαζομένους μας που μας δίνουν τη δύναμη να πετυχαίνουμε μαζί υψηλότερες διακρίσεις».