Όμιλος Βιοκαρπέτ: Από την κλωστοϋφαντουργία, στο αλουμίνιο και τις ΑΠΕ

Η Βιοκαρπέτ, ένας από τους παλαιότερους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας με έδρα τη Λάρισα, δείχνει ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί όχι μόνο να παράγει αλλά και να εξάγει βιομηχανία. Με ιστορία που ξεκινά το 1950 στη Σαμαρίνα της Πίνδου, ο Όμιλος έχει εξελιχθεί σε ένα πολυκλαδικό συγκρότημα που δραστηριοποιείται στη μεταλλουργία, την κλωστοϋφαντουργία, την ενέργεια και την πληροφορική. Σήμερα, η Βιοκαρπέτ Α.Ε. και οι θυγατρικές της, με σημαντικότερη την Εξάλκο Α.Ε., αποτελούν έναν όμιλο με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ έχει παρουσία σε περισσότερες από 35 χώρες.

Επενδύσεις 58 εκατ. ευρώ που αλλάζουν τον Όμιλο

Η περίοδος 2021–2025 αποτέλεσε το μεγαλύτερο επενδυτικό κύμα της τελευταίας δεκαετίας για τη Βιοκαρπέτ. Συνολικά, επενδύσεις ύψους 58 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί, στοχεύοντας σε τρεις κατευθύνσεις: την τεχνολογική αναβάθμιση της μεταλλουργικής δραστηριότητας, την επέκταση στο πεδίο της καθαρής ενέργειας και την ενίσχυση της παραγωγικής ευελιξίας.

Η θυγατρική Εξάλκο Α.Ε., από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου στη χώρα, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της επενδυτικής στρατηγικής. Το 2021 τέθηκε σε λειτουργία νέο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου, δυναμικότητας 11.000 τόνων ετησίως, καθώς και μονάδα βαφής απομίμησης ξύλου 2.000 τόνων. Το 2023 ακολούθησε η εγκατάσταση νέας πρέσας διέλασης, επίσης 11.000 τόνων, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Παράλληλα, η επένδυση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς αποτέλεσε το δεύτερο πυλώνα. Το 2022 ολοκληρώθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο 10 MW της Βιοκαρπέτ Α.Ε., καθώς και υποσταθμός δυναμικότητας 50 MW, ενώ το 2024 προστέθηκε εγκατάσταση net metering 2,5 MW για την Εξάλκο στο Κουλούρι Λάρισας. Την ίδια χρονιά τέθηκαν σε λειτουργία δύο ρομποτικές αποθήκες και ένα νέο οριζόντιο βαφείο αλουμινίου 3.500 τόνων, επιβεβαιώνοντας την πλήρη παραγωγική ενοποίηση του ομίλου.

Για το 2025–2026, η διοίκηση έχει προγραμματίσει την ολοκλήρωση έργου 3 εκατ. ευρώ που αφορά στην αυτοματοποίηση της συσκευασίας των προφίλ αλουμινίου της Εξάλκο, καθώς και την αξιοποίηση αδειών για δύο μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 50 MW. Αν και οι μεγάλες επενδύσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί, τα έργα αυτά θα λειτουργήσουν ενισχυτικά, ολοκληρώνοντας τη μετάβαση προς μια πλήρως ενεργειακά αποδοτική βιομηχανία.

Α’ εξάμηνο 2025 - Αύξηση τζίρου και υπερδιπλασιασμός κερδών

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 δείχνουν ότι η επενδυτική προσπάθεια αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 110,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 8%, στα 17,1 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 7,83 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15,1%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας, καθώς τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,15 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια (+149%) σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,65 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 51 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το περιθώριο EBITDA ανέβηκε στο 7,07%, από 6,44% πέρυσι, ένδειξη βελτιωμένου κόστους παραγωγής και αποτελεσματικότερης λειτουργίας.

Σε επίπεδο τομέων, η μεταλλουργία, που αντιπροσωπεύει άνω του 95% του ενοποιημένου τζίρου, εμφάνισε άνοδο πωλήσεων 5,4%, φτάνοντας τα 108,4 εκατ. ευρώ, και αύξηση EBITDA κατά 24,6%. Αντίθετα, η κλωστοϋφαντουργία και η ενέργεια κινήθηκαν οριακά πτωτικά, ωστόσο η θετική συμβολή της Εξάλκο υπεραντιστάθμισε τις επιμέρους απώλειες.

Το επενδυτικό πρόγραμμα των προηγούμενων ετών δεν αποδυνάμωσε τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου. Στο τέλος Ιουνίου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 17,26 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 109% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, ενώ το σύνολο ενεργητικού ξεπέρασε τα 223 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 49,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή άνοδο 2%.

Παράλληλα, ο όμιλος διατηρεί ισχυρή παρουσία σε εξαγωγικές αγορές, με το 57% του κύκλου εργασιών να προέρχεται εκτός Ελλάδας, με το 45% από την Ευρωζώνη και το 12% από τρίτες χώρες.

Μεταλλουργία: Ο ισχυρός βραχίονας ανάπτυξης

Η Εξάλκο Α.Ε., με ιστορία σχεδόν πέντε δεκαετιών, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Βιοκαρπέτ. Με 70% της παραγωγής να κατευθύνεται σε 35 χώρες, η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον εξαγωγικούς κλάδους ελληνικής βιομηχανίας. Η τεχνολογική αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής, οι αυτοματοποιημένες αποθήκες και η βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης έχουν δημιουργήσει νέα περιθώρια κερδοφορίας, ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένων τιμών πρώτων υλών.

Η εξωστρέφεια του ομίλου ενισχύεται και από την παρουσία των θυγατρικών Exalco Romania και Exalco Bulgaria, οι οποίες επιτρέπουν άμεση πρόσβαση σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το ποσοστό εξαγωγών σε χώρες όπως η Γαλλία (12,7%), η Γερμανία (12,5%) και η Ολλανδία (6,4%) επιβεβαιώνει τον διεθνή προσανατολισμό της Εξάλκο.

Ενέργεια - Προς τα 50 MW και την ενεργειακή ουδετερότητα

Η ενεργειακή δραστηριότητα του Ομίλου έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα διαφοροποίησης. Με ενεργειακό χαρτοφυλάκιο 35 MW σε λειτουργία, η Βιοκαρπέτ φιλοδοξεί να φτάσει τα 50 MW τα επόμενα χρόνια, εντάσσοντας σταδιακά νέα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας. Ο στόχος είναι ενεργειακή ουδετερότητα έως το 2026, με χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών σε όλες τις παραγωγικές μονάδες.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ESG πλάνο με ορίζοντα το 2030, που προβλέπει μείωση εκπομπών Scope 1 & 2 κατά τουλάχιστον 15%, αύξηση του ποσοστού ανακυκλωμένης πρώτης ύλης στο 30% και περιορισμό των αποβλήτων κάτω από 15%. Ήδη, το 40% των υλικών που χρησιμοποιούνται στις γραμμές παραγωγής προέρχεται από ανακύκλωση, ενώ η συνολική μείωση εκπομπών CO₂ έφθασε το 13% το 2024.

Από το χαλί στο αλουμίνιο

Η Βιοκαρπέτ ξεκίνησε από την κλωστοϋφαντουργία και παραμένει παρούσα στον κλάδο, με δίκτυο 45 καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό και με το brand Biokarpet Home να καλύπτει τον χώρο του οικιακού εξοπλισμού. Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος έχει πλέον μετατοπιστεί στη βιομηχανική παραγωγή, όπου η τεχνολογία και η εξειδίκευση δίνουν προστιθέμενη αξία.

Η σταδιακή διαφοροποίηση, που ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 1990 με την εξαγορά της Εξάλκο, αποδεικνύεται στρατηγικά ορθή. Η Βιοκαρπέτ μετασχηματίζεται από βιοτεχνία σε όμιλο βαριάς βιομηχανίας, ο οποίος ενσωματώνει καινοτομία, αυτοματοποίηση και βιώσιμες πρακτικές σε κάθε στάδιο παραγωγής.

Στρατηγική 2025–2027

Η νέα τριετία 2025–2027 χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση ως περίοδος «υψηλών θετικών αποτελεσμάτων». Η πλήρης εκμετάλλευση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας, η μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω ιδιοπαραγωγής και η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας αναμένεται να ενισχύσουν τη λειτουργική κερδοφορία.

Παράλληλα, ο Όμιλος προσαρμόζει τα πρότυπα διακυβέρνησης στις απαιτήσεις της Οδηγίας CSRD και των ESRS, επενδύοντας στην ψηφιακή παρακολούθηση δεδομένων βιωσιμότητας και στην ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις βιομηχανικές διαδικασίες. Η εστίαση σε «πράσινα προϊόντα» και λύσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης αναμένεται να ανοίξει νέες αγορές, ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα της Ευρώπης.