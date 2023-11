Όμιλος AVE: Στρατηγική επέκταση στον τομέα τροφίμων και ποτών

Επεκτείνεται στον τομέα της χονδρικής και λιανικής τροφίμων και ποτών ο όμιλος AVE, ο οποίος θα ξαναφέρει το «σήμα» της Carrefour στην Ελλάδα, μετά από σχετική συμφωνία που είχε συναφθεί πέρσι.

Ο όμιλος ανακοίνωσε την εξαγορά της εταιρείας Χουλιόπουλος ΕΠΕ, η οποία διατηρεί έντεκα καταστήματα super market στην Αθήνα. Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος AVE, το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε 3,15 εκατ.ευρώ.

Tα έντεκα αυτά super market θα μετονομαστούν σε Carrefour Express.

Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2022 το κέντρο του Πειραιά ξεκίνησε να λειτουργεί το πρώτο κατάστημα Carrefour του ομίλου, το οποίο ανήκει στον τύπο Carrefour Market, City concept.

Επίσης η AVE A.E ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ίδρυσε μέσω της θυγατρικής εταιρείας RETAIL & MORE A.E. την Retail & More Bulgaria. (100% θυγατρική της RETAIL & MORE AE), η οποία υπέγραψε συμφωνητικό με το GROUP CARREFOUR για το Master franchise agreement στην Βουλγαρία.

Οι παραπάνω συμφωνίες εντάσσονται στην στρατηγική του Ομίλου AVE για επέκταση των δραστηριοτήτων του στον τομέα τροφίμων και ποτών.