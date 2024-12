Όμιλος AKTOR: Τα δύο χρόνια που μετέτρεψαν την Intrakat σε έναν πολυσχιδή κερδοφόρο όμιλο με επερχόμενες επενδύσεις 2 δισ.

«Το όραμά μας είναι μακράς πνοής. Είναι μαραθώνιος που αρχίζει με σπριντ, αλλά δεν τελειώνει με αυτό», είχε αναφέρει ο Αλέξανδρος Εξάρχου Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας του 2024, προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθούσαν, τα οποία όμως τελικά ξεπέρασαν κατά πολύ τα αναμενόμενα.

Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, Aktor Group of Companies.

Στο τέλος της χρονιάς η AKTOR είναι ένας όμιλος – ηγέτης, σε μία πορεία που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022, με την εξαγορά από την Winex Investments Limited (των Δημήτρη Μπάκου, Ιωάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου) της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat.

Μια εξαγορά με στόχο να διευρύνουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της εταιρείας και να αναδειχθεί σε μια από τις πλέον σύγχρονες και κορυφαίες στους τομείς δραστηριότητάς της. Μια εταιρεία που ξεκίνησε ως αουτσάιντερ και πλέον αποτελεί την 2η εταιρεία στον κλάδο των κατασκευών. Οι συμφωνίες - σταθμοί για τη μετεξέλιξη της εταιρείας ήταν όταν τον Ιανουάριο του 2023 ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ από την Ελλάκτωρ έναντι 110 εκατ. ευρώ. Μια κίνηση, η οποία κατέστησε την Intrakat Νο.2 «παίχτη» (βάσει ανεκτέλεστου) στην αγορά των κατασκευών.

Λίγο πριν την έλευση του 2024 δε ο Όμιλος προχώρησε σε mega-συμφωνία με τη ΔΕΗ στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην υλοποίηση επενδύσεων, ύψους 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Πλέον, η Intrakat έχει γίνει Όμιλος AKTOR μέσα από έναν γιγαντιαίο εταιρικό μετασχηματισμό.

«Γυρνάμε σελίδα, αλλάζουμε τα πάντα», ήταν η φράση του ισχυρού άνδρα του Ομίλου Αλέξανδρου Εξάρχου, όταν ανακοίνωσε τις επενδύσεις ύψους 2 δις. ευρώ, σε ακίνητα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), κατασκευές και διαχείριση εγκαταστάσεων, τη μετονομασία από Intrakat σε AKTOR, καθώς και μία νέα αύξηση κεφαλαίου 200 εκατ. ευρώ.

Μετά από δύο χρόνια από την εξαγορά της Intrakat, ο Όμιλος είναι 5 φορές μεγαλύτερος, ενώ με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, το 2030 στοχεύει σε κύκλο εργασιών 3,2 δισ. και EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) 430 εκατ. ευρώ, με τα αντίστοιχα νούμερα το 2025 να είναι 1,4 δισ. και 184 εκατ. ευρώ.

Στα πεπραγμένα των τελευταίων δύο ετών, που σηματοδοτήθηκαν από την είσοδο της Winex στο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου, κατά τη διάρκεια των οποίων επετεύχθη η εντυπωσιακή βελτίωση των μεγεθών του σε όλα τα επίπεδα είναι θεαματικά τα όσα έγιναν με τη σύγκριση μεταξύ του 2022 και του σήμερα να δείχνει ότι:

O όμιλος το 2022 είχε 59 έργα σε εξέλιξη και πλέον έχει περισσότερα από 370.

Το 2022 ο όμιλος είχε κύκλο εργασιών 225 εκατ. ευρώ. Σήμερα αναμένεται ο συνδυαστικός κύκλος εργασιών να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Το 2022 είχε από 560 εργαζομένους. Σήμερα διαθέτει 5.800 σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το 2022 το ανεκτέλεστο έφτανε τα 1,3 δισ. ευρώ. Σήμερα, ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ.

Από ζημίες 19 εκατ. ευρώ (2022), ο όμιλος έχει γυρίσει σε κέρδη.

Η νέα στρατηγική επανατοποθέτηση του Ομίλου AKTOR στηρίζεται σε 4 κεντρικούς άξονες: «Τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων, την παραγωγή ισχυρών και σταθερών κερδών και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.»

Ειδικότερα, ο Όμιλος Εταιριών AKTOR θα διευρύνει το επιχειρηματικό του αντικείμενο, διατηρώντας τις κατασκευές ως κεντρικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του και θα επενδύσει στους πιο δυναμικούς και συναφείς με την κατασκευή κλάδους της οικονομίας, με στόχο τη διαφοροποίηση του μείγματος EBITDA, την ισχυροποίηση των καθαρών κερδών του, τη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού και δυνατού οικονομικού προφίλ και τη δημιουργία μετοχικής αξίας.

Ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών αποτελεί σήμερα κορυφαίο παίκτη της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που αξιοποιεί εμπειρία 70 ετών για να υλοποιήσει τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας και επενδύει στρατηγικά σε τομείς της οικονομίας, όπως η πράσινη ενέργεια, το Real Estate, τα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ και η ολοκληρωμένη διαχείριση εγκαταστάσεων.

Στόχος του Ομίλου, ο οποίος διοχετεύει κεφάλαια ύψους 2 δισ. ευρώ για εξαγορές και επενδύσεις, είναι να επιτύχει το 2025 κύκλο εργασιών €1,4 δισ. και EBITDA €184 εκατ., μέσα από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων. Το 2025, ο αριθμός του προσωπικού του Ομίλου θα ξεπερνά τους 8.800 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αποστολή του Ομίλου AKTOR είναι να καταστεί δύναμη εξέλιξης στα πεδία όπου δραστηριοποιείται, παράγοντας αξία για τους μετόχους του και την κοινωνία, συμβάλλοντας στην πρόοδο και την ευημερία και αναβαθμίζοντας τις ζωές των ανθρώπων.

Ο νέος Όμιλος AKTOR θα έχει 5 θυγατρικές οι οποίες θα «προικιστούν» με νέες επενδύσεις ως εξής:

Η AKTOR Ακίνητα εξαγοράζει από την Prodea ΑΕΕΑΠ χαρτοφυλάκιο 56 ακινήτων αξίας 582 εκατ. σε Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Βουλγαρία, το οποίο θα μετασχηματίσει σε σύγχρονη πλατφόρμα real estate. Ο στόχος για το EBITDA της θυγατρικής αυτής είναι να φτάσει το 2025 τα 40 εκατ. και το 2030 τα 55 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια για την επένδυση των 582 εκατ. θα προέλθουν κατά 75% από non-recourse Bank Debt, κατά 15% από non-recourse Sub Debt και κατά 10% από ίδια κεφάλαια. Η συνεισφορά της εταιρείας στα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει το 2030 σε 13%.

Η δεύτερη θυγατρική AKTOR Ανανεώσιμες θα προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW, έως το τέλος του 2027, μέσα από την υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών για εξαγορά και κατασκευή έργων ΑΠΕ αθροιστικής ισχύος 912 MW, καθώς και από την εξαγορά περαιτέρω χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 390 MW, που είναι υπό διερεύνηση σήμερα.

Επιπλέον, με ορίζοντα υλοποίησης μετά το 2028, η εταιρεία θα ωριμάσει υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων ισχύος 1.300 MW, καθώς και επιπρόσθετο χαρτοφυλάκιο 1.500 MW που θα αφορά αποθήκευση ενέργειας μέσα από αντλησιοταμίευση.

Στόχος είναι να επιτύχει EBITDA ύψους 22 εκατ. το 2025 και 130 εκατ. το 2030. Ποσοστό 80% της συνολικής επένδυσης των 1,4 δισ. θα προέλθει από non – recourse Bank Debt, 10% από non – recourse Sub Debt και 10% από ίδια κεφάλαια. Η συνεισφορά της εταιρείας στα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει το 2030 σε 30%.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα συγκεντρώνεται στην τρίτη θυγατρική την AKTOR Κατασκευές. Ο στόχος της είναι να επιτύχει κύκλο εργασιών 1,6 δισ. ευρώ και EBITDA 109 εκατ. το 2025, και 2,9 δισ. και 180 εκατ. το 2030, αντίστοιχα. Οι επενδύσεις για τις άμεσες εξαγορές μέσω ιδίων κεφαλαίων θα ανέλθουν σε 10 εκατ. Η συνεισφορά της εταιρείας στα EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει το 2030 σε 42%.

Επίσης, ο Όμιλος προχώρησε στην εξαγορά του 50,1% της κατασκευαστικής εταιρίας Εντελέχεια η οποία εξειδικεύεται στον κλάδο κατασκευής δικτύων. Η συνολική αξία της Εντελέχεια αποτιμάται στο ποσό των 60 εκατ. ευρώ.

Η τέταρτη θυγατρική είναι η AKTOR Διαχείριση Εγκαταστάσεων. Έχει συμφωνηθεί η εξαγορά της εταιρείας Oceanic Security και βρίσκεται κοντά η ολοκλήρωση εξαγοράς επιχείρησης υπηρεσιών σίτισης. Επιδίωξη της εταιρίας είναι να γίνει ένα one stop shop, που θα καλύπτει όλες τις ενδοοµιλικές ανάγκες και θα «ξεκλειδώσει» την πρόσβαση σε μεγαλύτερους τομείς της αγοράς. Στόχος είναι να επιτύχει EBITDA ύψους 12 εκατ. το 2025 και 25 εκατ. το 2030. Το ποσοστό συνεισφοράς στο EBITDA του Ομίλου AKTOR θα ανέρχεται σε 6% το 2030. Οι επενδύσεις για τις άμεσες εξαγορές θα ανέλθουν σε 21 εκατ. και θα προέλθουν από λειτουργικές ροές.

Η Aktοr Συμμετοχές είναι η 5η θυγατρική η οποία θα συγκροτήσει χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με ορίζοντα ωρίμανσης το 2028 και στόχο να επιτύχει EBITDA της τάξης των 40 εκατ. το 2030, με το ποσοστό συνεισφοράς στο EBITDA του Ομίλου να φτάνει το 9% την ίδια περίοδο. Εξετάζεται η εξαγορά υφιστάμενων λειτουργικών έργων παραχωρήσεων ή εταιριών που έχουν συμμετοχές σε έργα παραχωρήσεων. Επίσης, έχει στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και στη Ρουμανία όταν το γειτονικό κράτος επιλέξει τη χρήση αυτού του μοντέλου κατασκευής και χρηματοδότησης υποδομών.

Προκειμένου να υποστηρίξει φιλόδοξα σχέδιά του ο Όμιλος εταιριών AKTOR προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 200 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών τα 4,6 ευρώ.