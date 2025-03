ΟΜΙΛΟΣ ALDEMAR RESORTS

Το Olympian Village, του Ομίλου Aldemar Resorts, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την κατάκτηση του ασημένιου Βραβείου στην κατηγορία Best Destination Resort στα βραβεία Greek Hotel of the Year 2025, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, στην Αθήνα.

Τα βραβεία Greek Hotel of the Year ανέδειξαν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ξενοδοχεία μοναδικού χαρακτήρα κάθε τύπου και μεγέθους και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το Olympian Village είναι ένα πολυτελές, παραθαλάσσιο grand resort που εκτείνεται σε 350 στρέμματα και βρίσκεται σε μια προνομιακή θέση του νομού Ηλείας, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία.

Περιτριγυρισμένο από την αυθεντική ομορφιά της Πελοποννησιακής φύσης, προσφέρει στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας με άψογες εγκαταστάσεις, χώρους ψυχαγωγίας, δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, γαστρονομικές εμπειρίες σε εξαιρετικά εστιατόρια, και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ευεξίας και θαλασσοθεραπείας στο βραβευμένο κέντρο Royal Olympian Spa & Thalasso.

Αυτή η σημαντική διάκριση επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή του ξενοδοχείου στην παροχή φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών, αναδεικνύοντας την ποιότητα, την καινοτομία και την προσαρμοστικότητα των υπηρεσιών του.

Η αναγνώριση του Olympian Village στα Greek Hotel of the Year 2025 αποτελεί επιστέγασμα της αδιάκοπης προσπάθειάς του για αριστεία στον τομέα της φιλοξενίας. Με βαθιά εκτίμηση, ευχαριστεί θερμά τους επισκέπτες του για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους, καθώς και την αφοσιωμένη ομάδα του, που με το πάθος και τον επαγγελματισμό της συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων.