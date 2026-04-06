ΟΛΠ: Μεταφορά ηλεκτρικών λεωφορείων μέσω του λιμένος Πειραιά

Στον Σταθμό Αυτοκινήτων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς αφίχθησαν και εκφορτώθηκαν με επιτυχία από το προσωπικό του ΟΛΠ τις πρώτες πρωϊνές ώρες του Σαββάτου 4 Απριλίου, 155 ηλεκτρικά λεωφορεία της εταιρείας Yutong. Τα 125 από αυτά θα προστεθούν στον στόλο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ενώ τα υπόλοιπα 30 προορίζονται για τη Σερβία.

Τα λεωφορεία υποδέχθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών κ. Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Στέφανος Αγιάσογλου και εκ μέρους της ΟΛΠ Α.Ε. ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. 'Αγγελος Καρακώστας.

Όπως δήλωσε ο κ. Καρακώστας, «Το λιμάνι του Πειραιά επιβεβαιώνει το ρόλο του ως ένας σημαντικός κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και λειτουργώντας ολόκληρο το χρόνο 24/7 είναι έτοιμο να ανταποκριθεί με ταχύτητα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και στα πιο απαιτητικά φορτία. Είμαστε δε ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν τα φορτία που καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε, έρχονται για να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών, όπως συμβαίνει με τα συγκεκριμένα ηλεκτρικά λεωφορεία».